Samsung ускладнила маркування OLED-телевізорів, щоб покупці плуталися

Samsung омолодила ринок OLED-телевізорів, коли два роки тому її дочірня компанія Samsung Display, що виробляє дисплеї, анонсувала технологію QD-OLED. OLED-панелі з квантовими точками (Quantum Dot, QD) обіцяли більш насичені кольори порівняно з білими OLED-панелями (WOLED) від LG Display і представляли життєздатного конкурента тому, що стало єдиним варіантом для OLED-телевізорів. Різні компанії, від Samsung Electronics до Sony, вихвалялися перевагами QD-OLED над WOLED. На сьогодні це змінилося.

У лінійці OLED-телевізорів Samsung 2024 року будуть телевізори з панелями QD-OLED і WOLED. Samsung почав робити це торік з 83-дюймового S90C. Але цього року буде ще складніше визначити, чи має новий OLED-телевізор Samsung квантові точки, повідомляє Arstechnica.

Samsung анонсувала моделі початкового рівня S85D, S90D і флагманську S95D у січні, не уточнюючи тип OLED-панелей. Але очевидно, що S90D матиме WOLED-панелі, оскільки Samsung заявила, що він буде доступний у 42-, 48-, 55-, 65-, 77- та 83-дюймових розмірах. QD-OLED не випускається з діагоналлю 42, 48 або 83 дюйми.

Але в повідомленні корейського видання The Elec йдеться про те, що інші розміри екранів S90D можуть бути WOLED або QD-OLED. Вінсент Тео, експерт з дисплеїв на YouTube-каналі HDTVTest, сказав наступне:

Samsung не буде прямо рекламувати жоден зі своїх OLED-дисплеїв 2024 року як QD-OLED.

Тео додав, що на виставці Samsung, яка нещодавно відбулася у Франкфурті, був представлений 55-дюймовий S90D, який, за його словами, був QD-OLED, «виходячи з його субпіксельної конфігурації».

Samsung використовує як WOLED, так і QD-OLED для своїх телевізорів S90D, тому що LG Display попросила Samsung не позиціонувати WOLED як менш якісний, ніж QD-OLED. Однак очікується, що найдорожчий OLED-телевізор Samsung 2024 року, S95C, буде використовувати QD-OLED для всіх розмірів.

Samsung довго відмовлявся продавати OLED-телевізори, вважаючи за краще продавати LCD-панелі з квантовими точками у преміумверсіях телевізорів. Однак на тлі підвищення цін партнерами-виробниками РК-панелей у Китаї, висхідного інтересу споживачів до OLED та повідомлень про тиск з боку уряду Південної Кореї, Samsung прагнула вийти на ринок OLED і врешті-решт створила партнерство з конкурентною компанією LG.

Видання Elec також повідомило, що Samsung розглядає можливість випуску свого найдешевшого OLED-телевізора 2024 року, S85D, лише з WOLED-дисплеєм, але остаточного рішення компанія ще не прийняла. Перевіряючи пристрій, представлений на виставці CES 2024, Тео підтвердив, що цей конкретний пристрій має WOLED.

Тепер, коли Samsung просуває WOLED, вона заплутала свої початкові заяви про OLED і квантові точки, відкрила двері для плутанини споживачів і зробила ще складнішою диференціацію між різними варіантами OLED.

Якщо звіти підтвердяться, покупцям буде складніше зрозуміти, яке розташування субпікселів буде в OLED-телевізорах Samsung 2024 року. WOLED-панелі мають структуру субпікселів WRGB, тоді як QD-OLED-панелі використовують трикутне розташування субпікселів RGB. Огляди показали, що ці розбіжності призводять до відмінностей у продуктивності. Наприклад, телевізори QD-OLED мають чистіші кольори, тому що між чистими кольорами «менше шуму, оскільки вони не розбавляються білим субпікселем». Також було доведено, що QD-OLED забезпечує більшу повноекранну яскравість, ніж старі покоління WOLED-панелей. Однак білий субпіксель у WOLED-дисплеях має перевагу, коли йдеться про відображення білого кольору, що особливо важливо для таких речей, як відблиски та HDR.