Процесори Intel Arrow Lake втратять підтримку пам’яті DDR4 та гіперпоточності, проте матимуть NPU та 4 графічних ядра Xe

Майбутня серія процесорів Intel Arrow Lake, вихід яких очікується до кінця цього року, стане першою загальною лінійкою Intel для настільних комп'ютерів, ноутбуків та мобільних пристроїв, що отримає ядра для прискорення задач штучного інтелекту.

Перехід на Arrow Lake для настільних комп'ютерів також означає перехід на нову платформу з роз'ємом LGA-1851. Водночас ці чипи втратять підтримку пам'яті DDR4. Також зазначається, що серія клієнтських CPU наступного покоління, ймовірно, матиме назву Core Ultra 200, або як Intel називає це Core Ultra другого покоління. Отже, не слід очікувати появи чипів Core 15-го покоління.

Також підтверджуються попередні чутки, що процесори Intel Arrow Lake втратять підтримку гіперпоточності. Водночас інсайдер стверджує, що нові процесори не матимуть ядер LP (low-power) E-Core, як у чипах Meteor Lake. Проте в них буде блок нейронної обробки NPU, що має забезпечувати подібну продуктивність до Meteor Lake.

Інтегрований графічний прискорювач матиме 4 ядра Xe та маркуватиметься як Intel Graphics. У випадку Arrow Lake-S (для настільних ПК) графіка має базуватися на архітектурі Xe-LPG, тоді як мобільний варіант має архітектуру Xe-LPG+.

Автор витоку також зазначив, що вузол Intel 20A буде використовуватися виключно для конфігурації ядер 6P+8E для настільних версій Arrow Lake. Слід очікувати такі чипи в майбутній серії Core Ultra 5 (не серії K).