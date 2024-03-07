Microsoft запустила чат-бота Copilot AI для автоматизації рутинних завдань фінансистів

Корпорація Microsoft анонсувала випуск чат-бота Copilot, орієнтованого на автоматизацію типових завдань для фахівців у галузі фінансів. Інструмент буде доступний для тестування в публічній попередній версії, деталі ціноутворення з'являться пізніше.

За словами віцепрезидента Microsoft Чарльза Ламанни (Charles Lamanna), компанія прагне надати можливості штучного інтелекту кожному підрозділу організацій після успіху чат-ботів загального призначення. Copilot для фінансистів спочатку вмітиме проводити аналіз відхилень у даних, вивіряти цифри в Excel і прискорювати збір інформації в Outlook. При цьому він зможе працювати з даними з популярних корпоративних систем SAP і Microsoft Dynamics 365.

У Microsoft зазначили, що їхній власний фінансовий відділ уже випробував Copilot і підтвердив можливість заощадження до кількох годин на тиждень на рутинних завданнях завдяки автоматизації від ШІ. Японське рекламне агентство Dentsu також виступить партнером із впровадження чат-бота.

Мета нового рішення від Microsoft - звільнити час фінансистів від виснажливої стандартної роботи, щоб вони могли зосередитися на більш важливих стратегічних завданнях і принесли додаткову користь для бізнесу. Повноцінний запуск оновленого Copilot для фінансів очікується до кінця 2024 року.