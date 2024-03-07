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Оприлюднили специфікації стандарту графічної пам’яті GDDR7 — пропускна здатність до 192 ГБ/с
09:59 07.03.2024 |
Організація JEDEC опублікувала специфікації стандарту пам'яті GDDR7. Очікується, що GDDR7 стане пам'яттю вибору для висококласних графічних процесорів RDNA 4 і Blackwell, які, за чутками, вийдуть наступного року і змагатимуться за місце в списку найкращих відеокарт.
Минуло майже шість років відтоді, як перші відеокарти почали підтримувати пам'ять GDDR6. Це була RTX 20-ї серії з архітектурою Turing від Nvidia, яка вийшла на ринок у вересні 2018 року, передає Tom's Hardware. Перші графічні процесори RTX 2080 і RTX 2080 Ti з GDDR6 мали пропускну здатність пам'яті 14 Гбіт/с, що забезпечувало 56 ГБ/с на пристрій. Пізніші рішення, такі як AMD RX 7900 XTX, мають до 20 Гбіт/с (80 ГБ/с).
Nvidia допомогла створити швидшу альтернативу в GDDR6X, яка починалася з 19 Гбіт/с в RTX 3080, а в підсумку досягла 23 Гбіт/с в найновішій RTX 4080 Super. Офіційно Micron оцінює свої чипи GDDR6X на рівні 24 Гбіт/с, що дає 96 ГБ/с на пристрій.
GDDR7 має забезпечити суттєве збільшення пропускної здатності в поколіннях. Специфікація JEDEC в підсумку досягне 192 Гбіт/с на пристрій. Це означає пропускну здатність пам'яті 48 Гбіт/с, що вдвічі перевищує швидкість найшвидшої GDDR6X. Однак ця пам'ять досягає таких швидкостей іншим шляхом, ніж попередні рішення пам'яті.
GDDR7 використовує три рівні сигналу (-1, 0, +1) для передачі трьох біт даних за два цикли. Це відмінність від сигналізації NRZ (неповернення до нуля), що використовувалася в GDDR6, яка передавала два біти за два цикли. Лише ця зміна забезпечує 50% покращення ефективності передачі даних, що означає, що базова тактова частота не повинна бути вдвічі вищою, ніж у GDDR6.
Інші зміни включають використання незалежних від ядра шаблонів навчання регістрів зсуву з лінійним зворотним зв'язком для підвищення точності та скорочення часу навчання. GDDR7 матиме вдвічі більше незалежних каналів (чотири проти двох у GDDR6) і використовуватиме сигналізацію PAM3.
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