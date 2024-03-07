Фінансові новини
- |
- 07.03.24
- |
- 02:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Mediatek домінувала на ринку процесорів для смартфонів у 4 кваратлі 2023 року ─ Canalys
22:56 06.03.2024 |
Дослідницька компанія Canalys опублікувала звіт про стан ринку смартфонів у четвертому кварталі 2023 року з розподілом за постачальниками процесорів. Аналіз показав, що в останньому кварталі минулого року чипи Mediatek використовувалися на більшій кількості пристроїв, ніж процесори інших постачальників. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року Mediatek продемонструвала зростання обсягів постачання на 21%.
Хоча лідером за кількістю реалізованих чипів стала Mediatek, найбільший дохід отримала Apple. Смартфони з чипами Apple (виключно iPhone) принесли американській компанії $87 млрд, що на 20% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
[thumb]
Mediatek, Apple і Qualcomm були трьома провідними постачальниками мобільних чипсетів на ринку, тоді як компанія HiSilicon, що належить Huawei, отримала $7 млрд доходу за 7 млн реалізованих одиниць. Це означає, що китайська компанія продавала в основному смартфони nova 12 та Mate 60 з чипами Kirin 9000S за середньою ціною $1000.
Ще одним сюрпризом із Китаю є те, що телефони з чипсетами Unisoc продемонстрували зростання на 24% порівняно з минулим роком як по доходу, так і по обсягу. Половина телефонів із SoC від цього постачальника належала компанії Transsion, до якої входять бренди Infinix, Tecno та iTel, популярні на ринках, що розвиваються.
[thumb=left]https://bin.ua/uploads/posts/2024-03/1709758458_3.jpg[/thumb]
Разом з тим у Samsung Semiconductor обсяги постачання впали на 48%, а дохід знизився на 44% ─ до $5 млрд. Зростання слід очікувати в першій половині 2024 року оскільки продажі Galaxy S24 і Galaxy S24+ на базі Exynos 2400 зросли, а Galaxy A55 з Exynos 1480 надійде у продаж цього місяця.
Звіт Canalys містить дані лише за четвертий квартал і не має відомостей за весь 2023 рік.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Через очільника НКЦПФР Україна може не отримати 1,5 мільярда доларів
|Турборежим навиворіт. Чому Верховну Раду розбив параліч
|Харчування для ЗСУ опинилось під загрозою, тендери зірвано
|У законопроєкті про посилення мобілізації залишили лише одне обмеження прав "ухилянтів", – Веніславський
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Mediatek домінувала на ринку процесорів для смартфонів у 4 кваратлі 2023 року ─ Canalys
|Volkswagen представив перший електричний універсал ID.7 Tourer
|США наклали санкції на розробників європейської шпигунської програми Predator
|«Загрожує нацбезпеці». У Конгрес США внесли законопроєкт про заборону TikTok
|Microsoft припиняє підтримку Android-застосунків та ігор у Windows 11
|ChatGPT тепер може відповідати голосом. Його також навчили говорити українською
|Microsoft впроваджує можливість використання телефонів Android як веб-камер для ПК з Windows 11
Бізнес
|Google Maps тестує нову функцію: значки входу до будівель для зручної навігації
|Прискоювач NVIDIA B200 Blackwell вийде у 2025 році та відкриє еру GPU з енергоспоживанням 1000 Вт – Dell
|Оператори вже готуються до запуску мереж 5.5G (5G Advanced) – швидше та дорожче за 5G
|Смартфони Google Pixel отримали функцію фільтрації викликів нового покоління
|Колективний позов: Apple звинувачують у монополізації хмарного сховища для своїх пристроїв
|ЄС оштрафував Apple на $2 млрд за скаргою Spotify на «блокування» альтернативних музичних програм
|Новий Renault 5 представлено офіційно