Microsoft припиняє підтримку Android-застосунків та ігор у Windows 11

Корпорація Майкрософт оголосила, що з 5 березня 2025 року припинить підтримку підсистеми Windows для Android (WSA), яка давала змогу запускати застосунки Android з Amazon Appstore на комп'ютерах з Windows 11. Після цієї дати користувачі не зможуть встановлювати або використовувати такі додатки, а також отримувати технічну підтримку.

Майкрософт не пояснила причину свого рішення, але, можливо, вона пов'язана з низьким попитом на додатки Android у Windows або з конкуренцією з іншими способами запуску застосунків Android на ПК, такими як Google Play Ігри або сторонні емулятори.

Користувачі, які хочуть продовжувати користуватися застосунками Android у Windows, повинні шукати альтернативні рішення до 5 березня 2025 року або перейти на іншу операційну систему.