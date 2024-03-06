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Microsoft припиняє підтримку Android-застосунків та ігор у Windows 11

09:45 06.03.2024 |

Новини IT

Microsoft припиняє підтримку Android-застосунків та ігор у Windows 11

 

Корпорація Майкрософт оголосила, що з 5 березня 2025 року припинить підтримку підсистеми Windows для Android (WSA), яка давала змогу запускати застосунки Android з Amazon Appstore на комп'ютерах з Windows 11. Після цієї дати користувачі не зможуть встановлювати або використовувати такі додатки, а також отримувати технічну підтримку.

Майкрософт не пояснила причину свого рішення, але, можливо, вона пов'язана з низьким попитом на додатки Android у Windows або з конкуренцією з іншими способами запуску застосунків Android на ПК, такими як Google Play Ігри або сторонні емулятори.

Користувачі, які хочуть продовжувати користуватися застосунками Android у Windows, повинні шукати альтернативні рішення до 5 березня 2025 року або перейти на іншу операційну систему.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Microsoft
 

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