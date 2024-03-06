ChatGPT тепер може відповідати голосом. Його також навчили говорити українською

Голосові відповіді ChatGPT можна активувати, натиснувши кнопку Read Aloud (значок динаміка в чаті) - функція вже доступна у мобільній та вебверсії для GPT-4 і GPT-3.5.

Як зазначає The Verge, чатбот розмовляє 37 мовами (українською в тому числі) і автоматично визначатиме їх за мовою запиту. На цей час можна обрати одну з п'яти доступних варіацій голосів, і налаштувати чатбота, аби він завжди відповідав усно.

Опцію аудіозапитів для користувачів OpenAI запустила ще торік у вересні, а на початку лютого 2024-го ChatGPT отримав пам'ять - оновлення зробить відповіді більш персоналізованими (наприклад, якщо ви попросите запам'ятати, що маєте домашню тварину, то, ймовірно, у запитах про подорожі абощо, чатбот врахує це).