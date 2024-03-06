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Microsoft впроваджує можливість використання телефонів Android як веб-камер для ПК з Windows 11
17:36 05.03.2024 |
Користувачі Windows 11 та Android отримають багато корисних нововведень завдяки оновленню від Microsoft. Корпорація планує надати можливість використовувати камери своїх Android-пристроїв як вебкамер для комп'ютерів з операційною системою Windows 11.
Ця нова можливість, яка наразі доступна лише для інсайдерів Windows 11, дозволяє власникам пристроїв Android 9 і вище безперешкодно використовувати камеру свого пристрою як вебкамеру на ПК з Windows 11. Для цього необхідно завантажити програму "Link to Windows".
Завдяки оновленню користувачі не тільки зможуть використовувати камеру свого телефону або планшета Android у відеопрограмах на ПК з Windows 11, але й перемикатися між задньою та фронтальною камерами.Також контролювати потік та ефекти, подібні до тих, що доступні на звичайних вебкамерах.
За словами Microsoft, ця функція наразі тестується серед інсайдерів Windows 11, але звичайні користувачі можуть очікувати її в найближчому оновленні.
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