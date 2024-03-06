Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Microsoft впроваджує можливість використання телефонів Android як веб-камер для ПК з Windows 11

17:36 05.03.2024 |

Новини IT

Microsoft впроваджує можливість використання телефонів Android як веб-камер для ПК з Windows 11

 

Користувачі Windows 11 та Android отримають багато корисних нововведень завдяки оновленню від Microsoft. Корпорація планує надати можливість використовувати камери своїх Android-пристроїв як вебкамер для комп'ютерів з операційною системою Windows 11.

Ця нова можливість, яка наразі доступна лише для інсайдерів Windows 11, дозволяє власникам пристроїв Android 9 і вище безперешкодно використовувати камеру свого пристрою як вебкамеру на ПК з Windows 11. Для цього необхідно завантажити програму "Link to Windows".

Microsoft впроваджує можливість використання телефонів Android як веб-камер для ПК з Windows 11

 

Завдяки оновленню користувачі не тільки зможуть використовувати камеру свого телефону або планшета Android у відеопрограмах на ПК з Windows 11, але й перемикатися між задньою та фронтальною камерами.Також контролювати потік та ефекти, подібні до тих, що доступні на звичайних вебкамерах.

Microsoft впроваджує можливість використання телефонів Android як веб-камер для ПК з Windows 11

 

За словами Microsoft, ця функція наразі тестується серед інсайдерів Windows 11, але звичайні користувачі можуть очікувати її в найближчому оновленні.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Microsoft
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,3943
  0,0808
 0,21
EUR
 1
 41,6463
  0,1030
 0,25

Курс обміну валют на вчора, 10:52
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1596  0,08 0,20 38,6742  0,05 0,13
EUR 41,3935  0,16 0,38 42,0662  0,09 0,21

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,3700  0,04 0,12 38,4050  0,05 0,14
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес