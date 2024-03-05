Фінансові новини
- |
- 05.03.24
- |
- 14:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Google Maps тестує нову функцію: значки входу до будівель для зручної навігації
12:57 05.03.2024 |
Google Maps проводить новий тест, щоб зробити навігацію в місті ще зручнішою. Останнє оновлення додало значки входу до будівель на карті. Під час наближення до будівлі, користувачі бачать маленькі зелені піктограми, які показують можливі входи. Це особливо корисно для користувачів, які шукають кафе, ресторани, готелі, кабінети лікарів чи супермаркети.
Тестування функції відбувається в обраних містах, зокрема, Нью-Йорку, Лас-Вегасі, Сан-Франциско та Берліні. Проте наразі вона доступна лише для обмеженої кількості користувачів та об'єктів. Google продовжує вдосконалювати цю функцію перед загальним випуском для всіх користувачів.
Крім того, відомо, що Google нещодавно розпочав інший корисний проєкт, який полегшує навігацію для мобільних користувачів. "Glanceable directions" тепер доступні на екрані блокування пристрою та дозволяють побачити синю стрілку, яка вказує напрямок руху, навіть коли дисплей заблокований.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|В ЄС представили першу стратегію оборонної промисловості з тісним залученням України
|Знищений корабель ЧФ РФ «Сергей Котов» охороняв Керченську протоку - ВМС ЗСУ
|У ВР в останній момент погодили Порошенку поїздку, про яку керівництво України просили з Брюсселя
|Шмигаль: Середня зарплата і рівень сплати податків стануть критеріями для бронювання
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Dacia презентувала оновлений кросовер Spring
|Google Maps тестує нову функцію: значки входу до будівель для зручної навігації
|Прискоювач NVIDIA B200 Blackwell вийде у 2025 році та відкриє еру GPU з енергоспоживанням 1000 Вт – Dell
|Оператори вже готуються до запуску мереж 5.5G (5G Advanced) – швидше та дорожче за 5G
|Смартфони Google Pixel отримали функцію фільтрації викликів нового покоління
|Колективний позов: Apple звинувачують у монополізації хмарного сховища для своїх пристроїв
|ЄС оштрафував Apple на $2 млрд за скаргою Spotify на «блокування» альтернативних музичних програм
Бізнес
|Канада посилить контроль за іноземними інвестиціями у відеоігри та віртуальну реальність
|Розумні контактні лінзи Xpanceo на MWC 2024: XR, розширення можливостей зору, моніторинг здоров'я
|Верховний суд вперше сформулював позицію щодо використання ChatGPT під час процесу
|В Україні представили бронемашину Inguar-3
|Ілон Маск подав до суду на компанію-розробника ChatGPT
|Нова інновація Honor Magic 6 Pro: керування телефонним дзвінком очима
|Серія Google Pixel 8 названа "Найкращим смартфоном" 2023 року