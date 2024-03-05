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АНАЛІТИКА

Google Maps тестує нову функцію: значки входу до будівель для зручної навігації

12:57 05.03.2024 |

Новини IT

 

Google Maps проводить новий тест, щоб зробити навігацію в місті ще зручнішою. Останнє оновлення додало значки входу до будівель на карті. Під час наближення до будівлі, користувачі бачать маленькі зелені піктограми, які показують можливі входи. Це особливо корисно для користувачів, які шукають кафе, ресторани, готелі, кабінети лікарів чи супермаркети.

Тестування функції відбувається в обраних містах, зокрема, Нью-Йорку, Лас-Вегасі, Сан-Франциско та Берліні. Проте наразі вона доступна лише для обмеженої кількості користувачів та об'єктів. Google продовжує вдосконалювати цю функцію перед загальним випуском для всіх користувачів.

 

 

Крім того, відомо, що Google нещодавно розпочав інший корисний проєкт, який полегшує навігацію для мобільних користувачів. "Glanceable directions" тепер доступні на екрані блокування пристрою та дозволяють побачити синю стрілку, яка вказує напрямок руху, навіть коли дисплей заблокований.

За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Google
 

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