Прискоювач NVIDIA B200 Blackwell вийде у 2025 році та відкриє еру GPU з енергоспоживанням 1000 Вт – Dell

Керівники Dell частково розкрили плани NVIDIA стосовно випуску нових пристроїв. Виявилось, що у 2025 році NVIDIA має намір випустити новий прискорювач B200 з великим енергоспоживанням.

Раніше у дорожній карті NVIDIA за минулий рік прискорювач B200 не згадувався. Варто зазначити, що між B200 і GB200 є різниця. GB200 NVIDIA підтвердила як GPU. Водночас B200, здається, є назвою кінцевого пристрою.

В дорожній карті на 2023 рік компанія згадувала лише B100 як продукт, але вже представила графічні процесори GB200 та GB200NVL. Хоча пристрій B200 офіційно самим виробником не згадувався, керівник Dell стверджує, що такий продукт дійсно існує, і очікується, що він з'явиться на ринку наступного року.

Головний операційний директор Dell Джефф Кларк упевнений, що їхні команди інженерів будуть готові до такого пристрою. Він обговорює, що потрібно для щільності енергії 1000 Вт, натякаючи на можливе збільшення енергоспоживання майбутніх GPU та прискорювачів для центрів обробки даних. Фактично, він каже, що це станеться вже наступного року з B200. Для порівняння, поточний H100 має максимальне енергоспоживання 700 Вт, і це саме для варіанту SXM.

«[...] Ми в захваті від того, що відбувається з B100 і B200, і ми вважаємо, що саме тут є ще одна можливість виділити впевненість інженерів. Наша характеристика з точки зору тепла: вам справді не потрібне пряме рідинне охолодження, щоб досягти щільності енергії 1000 Вт на GPU.

Це станеться наступного року з B200. Можливість для нас справді продемонструвати нашу техніку та те, наскільки швидко ми можемо рухатися, а також роботу, яку ми виконали як лідер галузі, щоб залучити наш досвід, щоб зробити рідинне охолодження ефективним у масштабі [...]», - сказав Джефф Кларк.

Dell та NVIDIA відмовилися коментувати цю інформацію. Однак слід пам'ятати, що NVIDIA збирається провести конференцію GTC 2024 за 2 тижні. Ймовірно, під час цього заходу компанія оголосить про свої нові рішення для центрів обробки даних.