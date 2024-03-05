Смартфони Google Pixel отримали функцію фільтрації викликів нового покоління

Google оголосив про важливе оновлення для власної лінійки смартфонів Pixel - функцію фільтрації викликів нового покоління. Нова функція покращує наявну систему Call Screen за допомогою кнопки Hello, яка запускає Google Assistant для перевірки викликів.

Після натискання цієї кнопки Hello асистент запитає абонента про причину його дзвінка, а користувач зможе почути відповідь у режимі реального часу. Це дозволяє приймати важливі дзвінки та відхиляти небажані безпосередньо з екрана телефону. Оновлення доступне для телефонів Pixel Fold, Pixel 6 та новіших моделей.

Після натискання цієї кнопки Hello асистент запитає абонента про причину його дзвінка, а користувач зможе почути відповідь у режимі реального часу. Це дозволяє приймати важливі дзвінки та відхиляти небажані безпосередньо з екрана телефону. Оновлення доступне для телефонів Pixel Fold, Pixel 6 та новіших моделей.