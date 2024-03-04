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АНАЛІТИКА

Розумні контактні лінзи Xpanceo на MWC 2024: XR, розширення можливостей зору, моніторинг здоров'я

10:46 04.03.2024 |

Новини IT

Розумні контактні лінзи Xpanceo на MWC 2024: XR, розширення можливостей зору, моніторинг здоров'я

 

Чотири розумні контактні лінзи Xpanceo з різними функціями, показані на Mobile World Congress 2024, у майбутньому об'єднають в один універсальний пристрій. Це станеться, коли компанія зможе розробити достатньо тонкі та прозорі матеріали для цього. Поки що кожен з прототипів демонструє окремі розробки:

* «Голографічна» лінза з функцією доповненої реальності
* Біосенсорна лінза з датчиком тиску
* Лінза з наночастинками для розширення можливостей зору (super vision)
* Лінза з прозорою електронікою

Лінза з сенсором призначена для вимірювання очного тиску та попередження власника про симптоми глаукоми. Лінза «супер зору» використовує наночастинки, що мають покращити видимість за слабкого освітлення або масштабувати зображення. Однак на виставці люди не вставляли лінзи в очі - їхні можливості демонструвалися на спеціальних платформах.

Розумні контактні лінзи Xpanceo на MWC 2024: XR, розширення можливостей зору, моніторинг здоров'я

 

Мета Xpanceo - поєднати усі ці технології у єдиній універсальній лінзі. Розробка необхідних матеріалів та компонентів все ще триває, проте компанія сподівається на початок фінальних випробувань вже у 2026 році.

У планах Xpanceo є інтеграція до пристрою нейроінтерфейсу - лінзою можна буде керувати безпосередньо думками. Перелік сенсорів моніторингу мають розширити датчики рівня глюкози, кров'яного тиску, рівня кортизолу тощо. Лінза зможе повідомленням застерегти від ще одної чашки кави, якщо артеріальний тиск підвищений.

Наночастинки не тільки надаватимуть суперздібності зору, але й коригуватимуть його хвороби: косоокість, короткозоріть тощо. У необхідних випадках лінза динамічно змінюватиме власні характеристики, щоб завжди забезпечувати відмінний зір.

Розумні контактні лінзи Xpanceo на MWC 2024: XR, розширення можливостей зору, моніторинг здоров'я

 

Зараз розвитку технології заважають фізичні обмеження традиційних оптоелектронних матеріалів. Xpanceo наразі конструює нові матеріали та мініатюрну електроніку, втому числі й за допомогою штучного інтелекту, який добре показує себе у пошуках нових матеріалів.
За матеріалами: ITC.ua
 

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