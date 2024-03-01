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Серія Google Pixel 8 названа "Найкращим смартфоном" 2023 року
11:59 01.03.2024 |
На виставці MWC відбулася церемонія нагород Global Mobile Awards. Захід охоплює низку нагород для мобільної індустрії, як-от "Найкращий прорив у сфері мобільних технологій", "Найкраща інфраструктура мобільної мережі" та інші. У категорії "Пристрій" одна з найбільш значущих нагород присуджена "Найкращому смартфону".
Старший віцепрезидент Google з пристроїв і сервісів Рік Остерлох (Rick Osterloh) оголосив хороші новини в Twitter/X, супроводивши їх фотографією команди Pixel 8, що позує з трофеєм.
Google Pixel 8 взяв головну нагороду і був названий "Найкращим смартфоном" 2023 року на MWC. Цей титул був присуджений GSMA в рамках щорічних церемоній Global Mobile Awards (GLOMO). У цій номінації враховуються продуктивність, інновації та успіх смартфонів, а оцінку проводять провідні незалежні аналітики, журналісти та інфлюенсери. Серед кандидатів були iPhone 15 Pro, OnePlus Open, Samsung Galaxy S23 і Samsung Galaxy Z Flip 5, а також Google Pixel 8. Це перший раз, коли Google завоював цей титул. Серія Pixel 8 також досягла нового рекорду, відправивши 10 мільйонів пристроїв у 2023 році.
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