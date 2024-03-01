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TikTok видаляє всі пісні, пов'язані з Universal Music
23:08 29.02.2024 |
Треки, написані авторами пісень, які уклали контракт з Universal, зникнуть з платформи.
TikTok і Universal Music Group (UMG) опинилися в сутичці через авторські права. Цей конфлікт почався, коли обидві компанії не змогли домовитися про виплати роялті. У результаті виникла проблема, яка називається "розділеними авторськими правами". Суть у тому, що якщо хоча б один автор, пов'язаний з Universal Music, коли-небудь зробив внесок у будь-яку пісню, вона має бути видалена з TikTok.
На початку лютого Universal Music прибрала з TikTok каталоги відомих артистів, таких як Тейлор Свіфт, The Weeknd і Біллі Айліш. У відповідь на це платформа почала видаляти пісні, пов'язані з UMG. Однак це торкнулося не тільки музики, а й творців контенту. Навіть артисти, підписані на Universal, не можуть просувати свою власну музику.
У своїх соцмережах представники TikTok заявили, що перебувають у процесі виконання вимог UMG щодо видалення всіх пісень, які були написані (або написані у співавторстві) авторами, що підписали контракт з Universal Music Publishing Group (UMPG).
За словами TikTok, тільки 30% популярних пісень на платформі постраждали. Однак деякі експерти попереджають, що понад 80% доступних пісень можуть бути видалені. Universal Music вже прибрала близько трьох мільйонів своїх пісень з TikTok, і ще чотири мільйони пісень на межі видалення.
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