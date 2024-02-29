Samsung розкрила час автономної роботи Galaxy Ring

Компанія Samsung на MWC 2024 показала розумне кільце Galaxy Ring. Зараз в інтернеті з'явилися нові подробиці про пристрій.

Керівник відділу цифрової охорони здоров'я Samsung MX Хан Пак (Hon Pak) розповів виданню FNNews, що Galaxy Ring зможе пропрацювати від одного заряду від 5 до 9 днів. Точна цифра залежатиме від розміру кільця (що більший розмір, то більший акумулятор).

Каблучка вийде на ринок у платиново-срібному, золотому і чорному керамічному кольорі. На вибір будуть доступні різні розміри: S, M, L і XL. Залежно від розміру відрізнятиметься акумулятор пристрою (від 14.5 мАг до 21.5 мАг). Каблучка отримає різні датчики для відстеження показників здоров'я.

Samsung також стверджує, що користувачі отримуватимуть персональні рекомендації щодо здоров'я на основі даних про сон і оцінка загальної готовності (My Vitality Score). Звичайно ж, Galaxy Ring отримає інтеграцію з екосистемою компанії. Керувати пристроєм можна буде через застосунок Samsung Health.

Спочатку кільцем зможуть користуватися тільки власники Android-пристроїв, але в майбутньому компанія може розширити підтримку і на iOS-гаджети.

Реліз Galaxy Ring відбудеться в другій половині року. Можливо, новинку покажуть у липні разом із Galaxy Fold 6 і Galaxy Flip 6.