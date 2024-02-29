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На Android з'явилася можливість встановити Microsoft Copilot як помічника за замовчуванням
09:51 29.02.2024 |
Microsoft Copilot тепер приєднується до віртуальних помічників, таких як Google Assistant і Bixby на Android.
Як повідомляє блогер і журналіст @MishaalRahman у своєму Твіттері, нещодавнє бета-оновлення Microsoft Copilot з версією застосунку 27.9.420225014 відкриває можливість встановити Copilot як заміну Google Assistant або Bixby як цифрового помічника за замовчуванням на пристроях Android. Завдяки цій зміні, користувачі зможуть запускати Copilot з будь-якого екрана, проводячи пальцем по діагоналі від кута або утримуючи кнопку живлення так само, як вони запускають Google Assistant.
Microsoft Copilot, що працює на базі GPT-4 LLM від OpenAI та оснащений інструментом генерації зображень на основі DALL-E, пропонує користувачам комплексні можливості штучного інтелекту. Включення Copilot до списку доступних цифрових помічників на телефонах Android сигналізує про прагнення Microsoft охопити більше користувачів за допомогою свого ШІ.
Незважаючи на те, що можливість встановити Copilot за замовчуванням є значним кроком вперед, існують деякі обмеження для його поточної реалізації. Наприклад, виклик Copilot наразі запускає основну дію програми, а не надає користувачам невелике вікно з функцією чату, як це відбувається в інших застосунках-помічниках. Крім того, на даний момент Copilot не прослуховує автоматично вхідні дані й не використовує API для отримання знімків екранного контенту.
Проте ці недоліки можуть бути усунені в майбутніх оновленнях, оскільки Microsoft продовжує вдосконалювати та покращувати можливості Copilot. Загалом, впровадження Copilot як помічника за замовчуванням для пристроїв Android, пропонує користувачам більшу гнучкість і вибір у тому, як вони взаємодіють зі своїми пристроями.
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