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У Intel новий план — відвантажити 100 млн процесорів для комп’ютерів зі штучним інтелектом за два роки
14:23 28.02.2024 |
Спочатку Microsoft з упевненістю назвала 2024 роком AI PC, а зараз настав час сеансу «астрології» від Intel, яка націлюється на 100 млн комп'ютерів зі штучним інтелектом за два роки.
Нову стратегію на ринку ПК та цілі на майбутнє окреслив віцепрезидент Intel Девід Фенг (відповідає за підрозділ Client Computing Group - процесори та набори логіки для персональних комп'ютерів) в межах виставки MWC 2024, що цими днями досить непомітно відбувається в Барселоні.
Наразі Intel тісно співпрацює з Microsoft над визначенням критеріїв цього самого AI PC. Ключовими елементами концепції «AI PC» є спеціальна кнопка Copilot, чатбот та інші широкі зусилля Microsoft в царині ШІ, а також процесори Intel Core Ultra з вбудованою графікою й окремим нейронними процесорами для моделей ШІ в актуальній платформі vPro для бізнес-ноутбуків.
Великі мовні моделі та штучний інтелект - нове золото на поточному етапі боротьби Microsoft, Meta, Google та NVIDIA за першість у створенні передових чипів. Достатньо поглянути на динаміку котирувань акцій та фінансові показники цих компаній за кілька останніх років особливо у «зеленого» чипмейкера, який за 2023 рік подорожчав у 5,5 раза і днями в моменті вийшов на $2 трлн ринкової капіталізації. Усі великі виробники ПК, окрім Apple, підтвердили плани щодо випуску комп'ютерів зі штучним інтелектом пізніше цього року.
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