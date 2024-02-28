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АНАЛІТИКА

Micron представила найкомпактніший чип пам'яті UFS 4.0 для смартфонів з об'ємом до 1 ТБ

13:41 28.02.2024 |

Новини IT

 

Американський виробник чипів пам'яті Micron показав на MWC 2024 у Барселоні свою нову розробку.

Йдеться про пам'ять UFS 4.0. За словами компанії, це найбільш компактний чип для мобільних пристроїв на ринку. Його розміри становлять 9×13 мм. Завдяки такій конструкції виробники смартфонів зможуть використовувати більше місця в телефонах для батарей.

Новинка пропонує обсяг від 256 ГБ до 1 ТБ, а також може похвалитися швидкістю послідовного читання 4300 МБ/с і послідовного запису 4000 МБ/с. Чип створений на основі 232-шарової технології 3D NAND. Новинку розробили в лабараторіях компанії в США, Китаї та Південній Кореї.

Для тих, хто не в курсі

Компанія Micron Technology була заснована 1978 року. Вона є світовим лідером у виробництві напівпровідникової пам'яті та інших технологій пам'яті. Micron працює у сферах комп'ютерів, мереж, автотехніки та інших галузях.
За матеріалами: gagadget.com
 

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