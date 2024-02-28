Фінансові новини
- |
- 28.02.24
- |
- 17:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Google інтегрувала чат-бота Gemini в застосунок Messages і додала генерацію текстових резюме на основі ШІ в Android Auto
12:29 28.02.2024 |
Компанія Google представила кілька нововведень для мобільної операційної системи Android, включно з інтеграцією чат-бота Gemini в застосунок для обміну повідомленнями Messages і функцією генерації усних резюме текстових повідомлень із використанням технологій штучного інтелекту в Android Auto.
Тепер користувачі Messages зможуть спілкуватися з Gemini безпосередньо в застосунку. Чат-бот може складати повідомлення, планувати події або просто розмовляти.
Поки що функція доступна в бета-режимі та тільки для англомовних користувачів.
В Android Auto з'явилася можливість автоматичного створення резюме для довгих текстових повідомлень за допомогою ШІ. Це дасть змогу мінімізувати відволікання водія від дороги під час отримання великої кількості повідомлень.
Функція також передбачає швидкі відповіді та дії, засновані на повідомленнях, наприклад, повідомити час прибуття.
Крім цього, Google анонсувала кілька нових функцій доступності для Android, включно з підписами до зображень, що генеруються, у застосунку Lookout, розширеними можливостями читання з екрана в Google Lens для Карт та інтеграцією елементів управління Spotify в Android.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Закон про корпуправління держкомпаніями запроваджує новий інструмент - листи очікувань власника - заступник міністра економіки
ТОП-НОВИНИ
|Європарламент проголосував за виділення 50 млрд євро Україні
|Макрон оголосив про створення коаліції для постачання Україні ракет великої дальності
|Дрони, боєприпаси і не тільки. Німеччина передала Україні нову військову допомогу
|Новим головою НАЗК обрали Віктора Павлущика
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Столичний навчальний центр Experts Club разом з Art Gallery Universe відкрив програму арт-терапії для постраждалих від ПТСР
У РУБРИЦІ
|Skoda представила оновлену Octavia 2024 року
|У Intel новий план — відвантажити 100 млн процесорів для комп’ютерів зі штучним інтелектом за два роки
|Micron представила найкомпактніший чип пам'яті UFS 4.0 для смартфонів з об'ємом до 1 ТБ
|Apple відмовляється від створення електромобіля — Марк Гурман
|Google інтегрувала чат-бота Gemini в застосунок Messages і додала генерацію текстових резюме на основі ШІ в Android Auto
|Lenovo представила прозорий ноутбук ThinkBook
|Китайські розробники винайшли DVD-диск, який здатен вмістити неймовірну кількість контенту - 220 000 фільмів
Бізнес
|Google поступово замінює Assistant на Gemini на Android-пристроях
|NVIDIA випускає графічні процесори для ноутбуків RTX 500 і 1000 покоління Ada для штучного інтелекту на ходу
|В Google Docs додали функцію рукописних приміток
|HONOR Magic6 Pro побив 3 рекорди на DxOMark
|Нова фарба для літаків допоможе зменшити викиди вуглекислого газу
|Науковці презентували розумні рукавички з тактильним зв'язком
|Sony працює над сумісністю гарнітури PS VR2 з персональними комп'ютерами