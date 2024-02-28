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АНАЛІТИКА

Google інтегрувала чат-бота Gemini в застосунок Messages і додала генерацію текстових резюме на основі ШІ в Android Auto

12:29 28.02.2024 |

Новини IT

 

Компанія Google представила кілька нововведень для мобільної операційної системи Android, включно з інтеграцією чат-бота Gemini в застосунок для обміну повідомленнями Messages і функцією генерації усних резюме текстових повідомлень із використанням технологій штучного інтелекту в Android Auto.

Тепер користувачі Messages зможуть спілкуватися з Gemini безпосередньо в застосунку. Чат-бот може складати повідомлення, планувати події або просто розмовляти.

Поки що функція доступна в бета-режимі та тільки для англомовних користувачів.

В Android Auto з'явилася можливість автоматичного створення резюме для довгих текстових повідомлень за допомогою ШІ. Це дасть змогу мінімізувати відволікання водія від дороги під час отримання великої кількості повідомлень.

Google інтегрувала чат-бота Gemini в застосунок Messages і додала генерацію текстових резюме на основі ШІ в Android Auto

 Генеративний ШІ в Android Auto

Функція також передбачає швидкі відповіді та дії, засновані на повідомленнях, наприклад, повідомити час прибуття.

Крім цього, Google анонсувала кілька нових функцій доступності для Android, включно з підписами до зображень, що генеруються, у застосунку Lookout, розширеними можливостями читання з екрана в Google Lens для Карт та інтеграцією елементів управління Spotify в Android.

 Елементи управління Spotify в Android
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Google
 

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