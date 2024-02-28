Google інтегрувала чат-бота Gemini в застосунок Messages і додала генерацію текстових резюме на основі ШІ в Android Auto

Компанія Google представила кілька нововведень для мобільної операційної системи Android, включно з інтеграцією чат-бота Gemini в застосунок для обміну повідомленнями Messages і функцією генерації усних резюме текстових повідомлень із використанням технологій штучного інтелекту в Android Auto.

Тепер користувачі Messages зможуть спілкуватися з Gemini безпосередньо в застосунку. Чат-бот може складати повідомлення, планувати події або просто розмовляти.

Поки що функція доступна в бета-режимі та тільки для англомовних користувачів.

В Android Auto з'явилася можливість автоматичного створення резюме для довгих текстових повідомлень за допомогою ШІ. Це дасть змогу мінімізувати відволікання водія від дороги під час отримання великої кількості повідомлень.

Генеративний ШІ в Android Auto

Функція також передбачає швидкі відповіді та дії, засновані на повідомленнях, наприклад, повідомити час прибуття.

Крім цього, Google анонсувала кілька нових функцій доступності для Android, включно з підписами до зображень, що генеруються, у застосунку Lookout, розширеними можливостями читання з екрана в Google Lens для Карт та інтеграцією елементів управління Spotify в Android.

Елементи управління Spotify в Android