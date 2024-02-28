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АНАЛІТИКА

Lenovo представила прозорий ноутбук ThinkBook

17:18 27.02.2024 |

Новини IT

 

Lenovo є постійним учасником торгових виставок, і на MWC 2024 компанія теж представила кілька новинок. Мабуть, найпомітнішим відкриттям став концептуальний ноутбук ThinkBook із прозорим дисплеєм.

Отже, цей концепт оснащений 17,3-дюймовим прозорим екраном microLED (1000 ніт) і прозорою віртуальною клавіатурою. Остання також може трансформуватися у віртуальну дошку для малювання за допомогою підтримуваного стилуса. Компанія також натякнула на сценарії доповненої реальності завдяки прозорому дисплею. Зокрема бренд заявив, що екран дає змогу взаємодіяти з фізичними об'єктами та накладати цифрову інформацію для створення користувацького контенту. Але поки що не зовсім зрозуміло, чи є це просто маркетинговим ходом, чи життєздатною функцією.


Резюмуючи ці особливості екрана, не зовсім зрозуміло, як йтимуть справи з конфіденційністю. Наприклад, чи зможуть сторонні люди бачити, що відбувається на екрані ноутбука, дивлячись через задню панель. Цікаво, чи враховував виробник цей момент.

Проте це поки що тільки концепція, а не те, що дійсно зараз можна купити. Технологію, найімовірніше, ще доопрацьовуватимуть. Але все ж слід зазначити, що microLED-екрани надзвичайно дорогі, тому майбутній ноутбук із цією інновацією може виявитися досить дорогою пропозицією.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Lenovo
 

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