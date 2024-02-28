Китайські розробники винайшли DVD-диск, який здатен вмістити неймовірну кількість контенту - 220 000 фільмів

Схоже, у світі справді все циклічно, і є вірогідність, що DVD-диски знову повернуться на ринок, але з уже максимально поліпшеними технічними показниками.

Згідно зі звітом, опублікованим у журналі Nature, китайська дослідницька група змогла створити диск із понад 100 шарами, що дає змогу йому зберігати близько 220 000 повнометражних фільмів, що недоступно жодним іншим фізичним засобам зберігання інформації.

До речі, наразі стандартний одношаровий диск здатний вмістити відеоролик тривалістю у дві години, а двошаровий - чотири години в хорошій якості.

"Ми збільшуємо місткість оптичного сховища даних до петабітного рівня, розширюючи архітектуру запису до трьох вимірів із сотнями шарів, одночасно долаючи оптичний дифракційний бар'єр", - пише команда розробників у своїй статті.

Залишається лише питання, чи актуальна така розробка в наш час?

Разом із розвитком технологій, магазини зменшують кількість DVD та інших фізичних носіїв на користь нових технологій. Наприклад, велика мережа магазинів Best Buy ухвалила рішення повністю прибрати розділи з DVD та іншими носіями зі своїх торгових залів, аргументуючи, що сьогоднішній спосіб перегляду фільмів і шоу відрізняється від звичного десятиліття тому. Тому компанія воліє простір, що звільнився, використовувати для пропозиції клієнтам нових та інноваційних технологій.

Netflix також зробив крок уперед, закривши свою DVD-поштову службу минулого року. Засновники Netflix зазначають, що DVD змінили спосіб споживання контенту, але майбутнє належить стрімінгу.