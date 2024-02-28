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Автоконцерн Stellantis купив ШІ-сервіс CloudMade з українською командою розробників

15:38 27.02.2024 |

Новини IT, Транспорт

Автоконцерн Stellantis купив ШІ-сервіс CloudMade з українською командою розробників

 

Автоконцерн Stellantis (включає 18 брендів, в тому числі Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot) придбав сервіс CloudMade компанії Star. Офіс команди розробників знаходиться в Україні.

Суму угоди не розголошують. За деякими даними, мова йде про десятки мільйонів доларів. Однак відомо, що за умовами угоди Stellantis придбала систему штучного інтелекту, моделі машинного навчання, права інтелектуальної власності та патенти компанії CloudMade - розробника інтелектуальних та інноваційних автомобільних рішень на основі великих даних.

Разом з інтелектуальною власністю до Stellantis переходить і вся команда проєкт - 44 працівники, майже всі вони з України. За попередніми даними, українську команду збережуть, проте розширення не планується.

Stellantis заявляє, що це придбання сприятиме середньостроковій розробці STLA SmartCockpit і посилить програмну стратегію компанії, викладену в Dare Forward 2030.
За матеріалами: ITC.ua
 

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