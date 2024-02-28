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АНАЛІТИКА

Google поступово замінює Assistant на Gemini на Android-пристроях

12:15 27.02.2024 |

Новини IT

 

Google продовжує розширювати сферу застосування свого помічника зі штучним інтелектом під назвою Gemini. Особливо його присутність помітна на Android-смартфонах.

Наприклад, дехто з користувачів вказує, що на мобільних пристроях вже можна переключити Google на Gemini й користуватися новим інструментом на базі штучного інтелекту замість традиційного пошуку.

Google поступово замінює Assistant на Gemini на Android-пристроях

 

Крім того, Google дозволила користувачам Android переключатися з Google Assistant на Gemini. До того ж Gemini можна призначити стандартним ШІ-асистентом на мобільних пристроях. Ба більше, схоже, що Google готова повністю видалити Assistant і замінити його на Gemini. На це натякає заміна значків застосунків.

Якщо у вас зараз немає застосунку Google Assistant на вашому Android-пристрої, ви можете завантажити його з Play Store, і він буде поставлятися з Gemini AI. Однак на значку застосунку замість Assistant відображатиметься Gemini. Крім того, якщо ви також встановили окремий застосунок Gemini для Android, ви можете побачити два екземпляри Gemini у своєму списку програм.

Однак якщо ви відкриєте застосунок Gemini, який з'явиться після завантаження Google Assistant, ви зможете отримати доступ до налаштувань і повернутися до Assistant. Це змінить значок застосунку та відобразить його як Assistant замість Gemini. В деяких випадках після регулярного оновлення застосунку Assistant він автоматично змінюється на Gemini.

Після заміни Assistant на Gemini дехто скаржиться, що новий помічник на базі ШІ не здатний робити пошук по екосистемі Google користувача, в тому числі «не бачить» збережену в Google інформацію.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Google
 

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