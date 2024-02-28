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АНАЛІТИКА

NVIDIA випускає графічні процесори для ноутбуків RTX 500 і 1000 покоління Ada для штучного інтелекту на ходу

10:56 27.02.2024 |

Новини IT

 

Компанія NVIDIA представила нове покоління мобільних графічних процесорів RTX 500 і RTX 1000 на архітектурі Ada Lovelace. Вони оптимізовані для завдань обробки штучного інтелекту в режимі реального часу.

За заявою NVIDIA, нові GPU відповідають зростаючому попиту на потужні мобільні рішення для генеративного ШІ та гібридних робочих процесів у різних галузях.

У поєднанні з нейронним процесором центрального процесора GPU забезпечують прискорення ШІ до 682 TOPS для легких і важких завдань. Це в рази перевищує продуктивність конфігурацій тільки на основі ЦПУ.

Компанія стверджує, що RTX 500 забезпечує до 14 разів більшу продуктивність генеративного ШІ для моделей на кшталт Stable Diffusion, до трьох разів швидше редагування фотографій за допомогою ШІ та до 10 разів більшу графічну продуктивність під час 3D-рендерінгу, порівнюючи з конфігурацією, що використовує тільки CPU.

RTX 500 і 1000 будуть використовуватися в нових мобільних робочих станціях від партнерів NVIDIA, зокрема Dell, HP, Lenovo і MSI. Поставки очікуються навесні 2024 року.
За матеріалами: gagadget.com
 

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