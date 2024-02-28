В Google Docs додали функцію рукописних приміток

Відтепер в Google Docs на Android можна додавати анотації, малюнки і виділяти слова за допомогою стилуса або просто пальцем. Це оновлення було анонсовано на останньому MWC 2024. Прийдешні зміни виведуть на новий рівень можливості роботи з документами, тепер їх можна підписати, додати примітку чи рецензію, виділити певні слова чи додати ілюстрацію прямо на ходу.

Наразі єдине, чого поки що не вистачає - це функція розпізнавання рукописного вводу. В цьому аспекті Apple попереду, адже функція перетворення рукописного тексту в друкований запрацювала в рідних додатках одразу з випуском Apple Pencil.