Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

HONOR Magic6 Pro побив 3 рекорди на DxOMark

17:28 26.02.2024 |

Новини IT

 

Honor Magic 6 Pro - це флагманський смартфон, який вийшов у Китаї минулого місяця. Він оснащений процесором Snapdragon 8 Gen 3, акумулятором ємністю 5600 мАг з підтримкою дротової зарядки потужністю 80 Вт і бездротової зарядки на 66 Вт, 6,8-дюймовим вигнутим OLED-дисплеєм LTPO з роздільною здатністю 2800×1280 пікселів та адаптивною частотою оновлення від 1 до 120 Гц, міцним захисним склом Giant Rhinoceros Glass з 10-кратною стійкістю до падінь. Виробник приділив особливу увагу камерам. Це 50 МП фронтальна і потрійна основна (надширококутний датчик на 50 МП, перископічний об'єктив з роздільною здатністю 180 МП і 50 МП основний датчик з інтелектуальною регульованою діафрагмою та OIS).

HONOR Magic6 Pro побив 3 рекорди на DxOMark

 

Honor Magic 6 Pro доступний у чорному і зеленому кольорах. Обійдеться він у 1300 євро за версію з 12/512 ГБ пам'яті. Прийом попередніх замовлень стартує 1 березня, а продажі - 8 березня.

До речі, звичайний Honor Magic 6 на глобальному ринку продаватися не буде.

HONOR Magic6 Pro вдалося побити 3 рекорди на DxOMark

Новий флагман HONOR посідає перше місце серед смартфонів у категоріях "Дисплей", "Батарея" і "Селфі". Йому також вдалося посісти дуже високе друге місце у відділі аудіо. Він отримав "золотий" рейтинг від DxOMark у всіх цих категоріях.

HONOR Magic6 Pro побив 3 рекорди на DxOMark

 

HONOR Magic6 Pro набрав 157 балів у категорії "Дисплей", обігнавши Samsung Galaxy S24 Ultra (155 балів) і Google Pixel 8 Pro (154 бали). DxOMark виділив точність, швидкість і плавність сенсорної панелі смартфона, а також похвалив його в кращому в своєму класі управлінні рухом. Компанія також заявила, що дисплей добре підходить для різних умов освітлення і забезпечує відмінну роботу з HDR-відео в умовах недостатньої освітленості.

Пристрій також посів перше місце в розділі акумуляторів, набравши 157 балів. Він залишив позаду себе HONOR Magic5 Lite 5G зі 152 балами, а HONOR X7b / OPPO Find X6 Pro набрали по 151 балу. DxOMark відзначив прекрасну автономність акумулятора в приміщенні та відмінний час автономної роботи, коли дисплей увімкнений, але ви ним не користуєтеся. Девайс також показав чудові результати в потоковому відео та іграх, не кажучи вже про те, що він дуже швидко заряджається як через дротову, так і через бездротову зарядку.

Ну і ще HONOR Magic6 Pro став найкращим у категорії селфі-камер. Він набрав 151 бал, що на два бали більше, ніж у iPhone 15 Pro (Max) (149 балів) і iPhone 14 Pro Max (145 балів). У цьому розділі DxOMark відзначив точну експозицію і широкий динамічний діапазон. Крім того, компанія виділила нейтральний баланс білого і доволі приємну передачу кольору. Низький рівень шуму при яскравому освітленні та в приміщенні також став плюсом для DxOMark. Те ж саме можна сказати й про велику глибину різкості камери.
За матеріалами: gagadget.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,3361
  0,0166
 0,04
EUR
 1
 41,5985
  0,0357
 0,09

Курс обміну валют на вчора, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1179  0,07 0,18 38,6461  0,09 0,23
EUR 41,2750  0,05 0,13 42,0411  0,07 0,17

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,2400  0,24 0,62 38,2550  0,25 0,66
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес