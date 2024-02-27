HONOR Magic6 Pro побив 3 рекорди на DxOMark

Honor Magic 6 Pro - це флагманський смартфон, який вийшов у Китаї минулого місяця. Він оснащений процесором Snapdragon 8 Gen 3, акумулятором ємністю 5600 мАг з підтримкою дротової зарядки потужністю 80 Вт і бездротової зарядки на 66 Вт, 6,8-дюймовим вигнутим OLED-дисплеєм LTPO з роздільною здатністю 2800×1280 пікселів та адаптивною частотою оновлення від 1 до 120 Гц, міцним захисним склом Giant Rhinoceros Glass з 10-кратною стійкістю до падінь. Виробник приділив особливу увагу камерам. Це 50 МП фронтальна і потрійна основна (надширококутний датчик на 50 МП, перископічний об'єктив з роздільною здатністю 180 МП і 50 МП основний датчик з інтелектуальною регульованою діафрагмою та OIS).

Honor Magic 6 Pro доступний у чорному і зеленому кольорах. Обійдеться він у 1300 євро за версію з 12/512 ГБ пам'яті. Прийом попередніх замовлень стартує 1 березня, а продажі - 8 березня.

До речі, звичайний Honor Magic 6 на глобальному ринку продаватися не буде.

HONOR Magic6 Pro вдалося побити 3 рекорди на DxOMark

Новий флагман HONOR посідає перше місце серед смартфонів у категоріях "Дисплей", "Батарея" і "Селфі". Йому також вдалося посісти дуже високе друге місце у відділі аудіо. Він отримав "золотий" рейтинг від DxOMark у всіх цих категоріях.

HONOR Magic6 Pro набрав 157 балів у категорії "Дисплей", обігнавши Samsung Galaxy S24 Ultra (155 балів) і Google Pixel 8 Pro (154 бали). DxOMark виділив точність, швидкість і плавність сенсорної панелі смартфона, а також похвалив його в кращому в своєму класі управлінні рухом. Компанія також заявила, що дисплей добре підходить для різних умов освітлення і забезпечує відмінну роботу з HDR-відео в умовах недостатньої освітленості.

Пристрій також посів перше місце в розділі акумуляторів, набравши 157 балів. Він залишив позаду себе HONOR Magic5 Lite 5G зі 152 балами, а HONOR X7b / OPPO Find X6 Pro набрали по 151 балу. DxOMark відзначив прекрасну автономність акумулятора в приміщенні та відмінний час автономної роботи, коли дисплей увімкнений, але ви ним не користуєтеся. Девайс також показав чудові результати в потоковому відео та іграх, не кажучи вже про те, що він дуже швидко заряджається як через дротову, так і через бездротову зарядку.

Ну і ще HONOR Magic6 Pro став найкращим у категорії селфі-камер. Він набрав 151 бал, що на два бали більше, ніж у iPhone 15 Pro (Max) (149 балів) і iPhone 14 Pro Max (145 балів). У цьому розділі DxOMark відзначив точну експозицію і широкий динамічний діапазон. Крім того, компанія виділила нейтральний баланс білого і доволі приємну передачу кольору. Низький рівень шуму при яскравому освітленні та в приміщенні також став плюсом для DxOMark. Те ж саме можна сказати й про велику глибину різкості камери.



