Фінансові новини
- |
- 27.02.24
- |
- 03:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Sony працює над сумісністю гарнітури PS VR2 з персональними комп'ютерами
12:32 26.02.2024 |
Гарнітура віртуальної реальності PS VR2 вийшла рівно рік тому і не привернула великої уваги з боку покупців.
Наразі пристрій сумісний тільки з консоллю PlayStation 5, але найближчим часом ситуація зміниться.
Компанія Sony повідомила, що протягом декількох місяців буде реалізовано сумісність PS VR2 з PC.
Наразі невідомо, чи означає це, що користувачі зможуть запускати ігри, створені для інших гарнітур, чи все ж таки геймерам будуть доступні тільки ігри для PS VR2.
Sony не назвала конкретних термінів запровадження можливості підключення PS VR2 до PC, обмежившись лише черговим "у 2024 році", однак у PlayStation Blog користувачів закликали "стежити за новинами".
Ймовірно, цим рішенням Sony прагне збільшити продажі PS VR2, оскільки не секрет, що компанія розчарована поточними показниками.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Дрони, боєприпаси і не тільки. Німеччина передала Україні нову військову допомогу
ТОП-НОВИНИ
|Новим головою НАЗК обрали Віктора Павлущика
|Україна підписала угоду про безпеку з Італією
|Україна підписала безпекову угоду з Канадою
|Зеленський: На війні загинули 31 тисяча військових
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Столичний навчальний центр Experts Club разом з Art Gallery Universe відкрив програму арт-терапії для постраждалих від ПТСР
У РУБРИЦІ
|HONOR Magic6 Pro побив 3 рекорди на DxOMark
|Нова фарба для літаків допоможе зменшити викиди вуглекислого газу
|Науковці презентували розумні рукавички з тактильним зв'язком
|Sony працює над сумісністю гарнітури PS VR2 з персональними комп'ютерами
|Mercedes-Benz відмовляється від плану продавати лише електромобілі до 2030 року
|Sony дозволила входити в акаунт PlayStation без пароля і вже тестує сумісність PS VR2 з ПК
Бізнес
|Intel оголошує нову дорожню карту: техпроцес 14A, процесори Clearwater Forest та багато іншого
|Google вироблятиме смартфони Pixel в Індії з квітня, — Nikkei
|Міністр оборони Франції розповів про погрози РФ збивати французькі патрульні літаки
|Перший пацієнт Neuralink може керувати комп’ютерною мишею за допомогою мислення
|Apple оновить свій месенджер, щоб запобігти квантовим зламам
|Голова Xbox: усі ігри Activision Blizzard, включно з Call of Duty, з'являться в каталозі Game Pass
|Signal зберігатиме номер телефону в таємниці, а ім’я користувача можна змінити