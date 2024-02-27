Sony працює над сумісністю гарнітури PS VR2 з персональними комп'ютерами

Гарнітура віртуальної реальності PS VR2 вийшла рівно рік тому і не привернула великої уваги з боку покупців.

Наразі пристрій сумісний тільки з консоллю PlayStation 5, але найближчим часом ситуація зміниться.

Компанія Sony повідомила, що протягом декількох місяців буде реалізовано сумісність PS VR2 з PC.

Наразі невідомо, чи означає це, що користувачі зможуть запускати ігри, створені для інших гарнітур, чи все ж таки геймерам будуть доступні тільки ігри для PS VR2.

Sony не назвала конкретних термінів запровадження можливості підключення PS VR2 до PC, обмежившись лише черговим "у 2024 році", однак у PlayStation Blog користувачів закликали "стежити за новинами".

Ймовірно, цим рішенням Sony прагне збільшити продажі PS VR2, оскільки не секрет, що компанія розчарована поточними показниками.



