Sony дозволила входити в акаунт PlayStation без пароля і вже тестує сумісність PS VR2 з ПК

Sony вслід за Google, Apple, Microsoft та багатьма іншими зробила крок на зустріч майбутньому без паролів - власники PlayStation отримали можливість входити у свої акаунти PSN за допомогою ключів доступу (Passkeys), які з часом мають повністю витіснити класичні паролі та менш захищену технологію двофакторної аутентифікації (2FA).

Ключі доступу - проста альтернатива паролям, яка дає змогу безпечно авторизуватися, використовуючи власний пристрій - за відбитком пальця, розпізнаванням обличчя або PIN-кодом для розблокування екрана. Ключові переваги технології - зручність (не потрібно запам'ятовувати довгі та складні паролі), швидкість (авторизація відбувається швидше, ніж з паролем), підвищена захищеність (ключі доступу зберігаються локально і синхронізуються між пристроями через хмарний сервіс) та стійкість до фішингових атак.

Microsoft відкрила загальний доступ до повністю безпарольної аутентифікації, зокрема й власникам Xbox, наприкінці 2021-го, восени 2023-го Nintendo додала підтримку ключів доступу, а зараз підтягнулася PlayStation до конкурентів. Щоб створити й використовувати ключ доступу для входу в PSN, потрібно активувати функцію в налаштуваннях облікового запису в розділі Безпека.

Як налаштувати вхід в PSN із ключем доступу



В офіційному довіднику на сайті Sony є вичерпна інструкція українською мовою, де максимально детально розписано все, що стосується створення, налаштування, керування та видалення ключів доступу для PSN. Щоб налаштувати ключ доступу для PSN, потрібно:

1. Увійти в обліковий запис на сторінці керування обліковим записом.

2. Перейти у розділ Безпека й увімкнути опцію Увійти із ключем доступу.

3. Вибрати Створити ключ доступу.

4. Вибрати спосіб створення ключа доступу, а потім дотримуватись інструкцій на екрані, щоб завершити налаштування.

Після створення ключа доступу на електронну пошту має надійти лист з підтвердженням, і надалі ключ доступу можна використовувати щоразу за необхідності ввійти в PSN - на PlayStation 5, PlayStation 4 або підключеному пристрої. На консолях PlayStation 3 і PlayStation Vita відмовитися від паролів для входу в PlayStation Network не вийде - ключі доступу на старіших платформах не підтримуються.

За потреби на сторінці керування обліковим записом можна додати ще кілька ключів доступу на кожен інший пристрій в екосистемі (наприклад, iPad або Mac), які теж можна буде використовувати для входу.

У разі втрати смартфона можна увійти в PSN за допомогою будь-якого іншого пристрою (зі списку довірених) та зареєструвати новий код доступу, або у крайньому разі скористатися механізмом відновлення облікового запису. За бажання можна відмовитись від ключів доступу та повернути вхід в PSN з паролем - потрібно вимкнути відповідну опцію у налаштуваннях.

Підтримка PS VR2 на ПК

І щоб двічі не вставати - тільки що Sony повідомила, що працює над забезпеченням сумісності гарнітури PS VR2 з ПК. Нагадаємо, продажі PS VR2 почалися в лютому 2023 року за ціною $550. І особливо успішною гарнітуру PlayStation VR2 важко назвати - скоріше, наполовину провальною. Наразі на PS VR2 доступно близько 160 ігор, тож сумісність з ПК має допомогти розширити ігрову бібліотеку та привабливість самої гарнітури.

«Раді повідомити, що зараз ми тестуємо можливість для гравців PS VR2 отримати доступ до додаткових ігор на ПК, щоб запропонувати ще більше різноманітних ігор, додатково до ігор PS VR2, доступних в парі з PS5. Сподіваємося, що ця підтримка стане доступною вже у 2024 році, тож слідкуйте за анонсами».

І чому так не можна було одразу? Очевидно: такий шлях.