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Лондонський метрополітен використовує штучний інтелект для боротьби зі злочинністю
23:47 22.02.2024 |
Лондонський метрополітен впроваджує нові інструменти спостереження з використанням штучного інтелекту для виявлення злочинів у реальному часі. Під час випробування на станції "Транспорт для Лондона" система комп'ютерного бачення виявляла потенційні загрози : зброю, поведінку, яка може вказувати на злочинні наміри. А також пасажирів, які не сплачують проїзд.
За даними, надісланими журналу WIRED, з жовтня 2022 року до кінця вересня 2023 року, Транспорт для Лондона провів тестування 11 алгоритмів для моніторингу пасажирів на станції метро Willesden Green. Це було перше тестування, де штучний інтелект та живе відео об'єдналися, щоб створити систему, яка надсилає повідомлення персоналу про можливу небезпеку.
Система виявила понад 44 000 потенційно небезпечних ситуацій, з яких понад 19 000 вимагали втручання персоналу станції в реальному часі. За словами представників Транспорту для Лондона, впровадження такої системи дозволить швидше реагувати на виникнення загроз та забезпечить більшу безпеку для пасажирів та персоналу.
Однак, попри успіхи, система також стикається з викликами, такими як точність виявлення та обробка даних. Необхідно постійно вдосконалювати алгоритми, щоб уникнути помилок і максимально ефективно використовувати цю технологію в боротьбі зі злочинністю.
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