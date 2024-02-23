Intel оголошує нову дорожню карту: техпроцес 14A, процесори Clearwater Forest та багато іншого

На заході IFS Direct Connect 2024 Intel оприлюднила нову дорожню карту, яка включає новий техпроцес 14A, перший в галузі, який використовує технологію High-NA EUV та виробництво пластини своїх процесорів Clearwater Forest на техпроцесі 18A. Intel втілює власну мету: запустити п'ять техпроцесів за чотири роки (5N4Y). Microsoft також оголосила про створення власних мікросхем на базі процесу Intel 18A.

Intel змінила назву Intel Foundry Services на Intel Foundry. Виробництво Intel має на меті стати другою за величиною світовою «системною фабрикою» мікросхем до 2030 року. Це включає не лише виробництво процесорів різних типів, але й надання клієнтам рішень для пакування й підключення та навіть допомогу з рішеннями для охолодження. Intel Foundry обслуговуватиме як зовнішніх клієнтів, так і внутрішні потреби Intel, з метою однаково обслуговувати обидва напрямки за допомогою стійкого ланцюжка постачання.

Intel оголосила про нові можливості у портфоліо Intel Foundry Advanced System and Test (ASAT), які допоможуть клієнтам створювати власні мікросхеми штучного інтелекту за допомогою повного набору технологій Intel.

Техпроцеси Intel 7 та Intel 4 вже доступні на ринку, а Intel 3 готовий до масового виробництва. Процеси 20A (2 нм) і 18A (1,8 нм) готові для створення перших у галузі чипів із системою живлення PowerVia, яка забезпечує оптимізовану маршрутизацію живлення для покращення продуктивності та щільності транзисторів, так і першими з технологією RibbonFET gate-all-around (GAA), яка забезпечує кращу щільність транзисторів разом зі швидшим перемиканням, але на меншій площі. Intel 18A вже готовий для проєктування за допомогою 0.9 PDK від Intel EDA (програмне забезпечення для проєктування) та партнерів, повна версія 1.0 PDK надійде у квітні-травні.

Остаточний дизайн процесорів Intel Clearwater Forest готовий до виробництва. Clearwater Forest є першим великомасштабним чипом компанії на техпроцесі 18A. Чип Clearwater Forest складається з плиток CPU 18A, які потім з'єднуються разом із базовим кристалом Intel 3 за допомогою технології пакування 3D Foveros.

Clearwater Forest є першим великомасштабним процесором, який використовує Universal Chiplet Interconnect Express (UCIe), новий галузевий інтерфейс для з'єднання чипів разом. UCIe є ключовим прогресом, який не можна нехтувати: інтерфейс підтримується Intel, AMD, ARM, NVIDIA, TSMC, Samsung та 120 іншими виробниками для стандартизації прямих з'єднань між чиплетами з відкритим кодом проєктування. Таким чином зменшуються витрати створюється широка екосистема перевірених комбінованих мікросхем від багатьох виробників.

Далі діаграма Post-5N4Y демонструє процес Intel 14A. Це буде перший техпроцес у галузі, який використовуватиме інструмент літографії High-NA EUV від ASML. Це дозволить виробникам друкувати менші чипи, та, за словами Intel, забезпечити більшу продуктивність. Intel є першою компанією в галузі, яка отримала передовий інструмент High-NA, тоді як TSMC, як кажуть, відклала використання інструменту до 2030 року через проблеми з витратами.

Також Intel оснастить техпроцеси Intel 7, Intel 3 та Intel 16 новими «лінійними розширеннями». Intel планує постачати новий техпроцес кожні два роки, а потім розширювати лінії кожні два роки, подібно до своєї старої моделі Tick-Tock. Ці розширення рядків позначатимуться новими суфіксами.

Суфікс P вказує на нову версію вузла з покращеною продуктивністю, суфікс T призначений для вузлів, обладнаних TSV, які можна використовувати з гібридним з'єднанням / 3D Foveros, а суфікси E вказують на спеціальні нові функції, як-от налаштовані робочі діапазони / діапазони напруги. Intel також використовуватиме процеси PT, які вказуватимуть як на продуктивність, так і на спеціальні функції.

Найближчими роками Intel отримає новий техпроцес Intel 12, який стане результатом виробничої співпраці з UMC.

Програма Intel Foundry Services Accelerator допоможе розробникам мікросхем легко адаптувати виробничі технології Intel. Ця програма наразі включає 34 партнерів, розподілені по чотирьох альянсах: IP, EDA, дизайнерські послуги та USMAG (Військові, аерокосмічні та урядові США). Цей широкий перелік партнерів включає такі важкі ваговики галузі EDA, як Ansys, Cadence, Synopsys, Siemens і Keysight, а також широкий спектр IP-партнерів, зокрема Arm, RISC-V, SiFive, Rambus та інших.