Міністр оборони Франції розповів про погрози РФ збивати французькі патрульні літаки

Російські сили погрожували збити французькі літаки, які минулого місяця патрулювали міжнародний повітряний простір над Чорним морем.

Про це заявив у четвер міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Лекорню не надав конкретних деталей про французькі рейси або літаки, щодо яких фігурували погрози збиття. Але він сказав, що Росія повертається до "особливо агресивної" позиції, що нагадує поведінку Радянського Союзу під час холодної війни.

"Місяць тому, наведу вам дуже конкретний приклад, російська система управління повітряним рухом погрожувала збити французькі літаки в Чорному морі, коли ми перебували у вільній міжнародній зоні, де ми патрулюємо", - сказав міністр.

"Поведінка Росії у 2024 році не має нічого спільного з тим, що ми бачили у 2022 році і, очевидно, до агресії в Україні", - зазначив він.

На думку Лекорню, це пояснюється тим, що Росія перебуває у скрутному становищі на полі бою в Україні.

Пілоти французьких ВПС регулярно патрулюють східний фланг НАТО, що є частиною зусиль Альянсу з посилення своєї оборони після того, як два роки тому Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Французькі польоти включають дальнє патрулювання літаками спостереження AWACS. Пролітаючи високо над узбережжям Чорного моря, вони використовують свої потужні радіолокаційні та інші засоби спостереження, щоб зазирнути на Кримський півострів, який був захоплений Росією і анексований у 2014 році. Спостережні польоти можуть зафіксувати запуски ракет, повітряні бомбардування та іншу військову активність в Україні.

Нагадаємо, видання Washington Post з посиланням на один із військових документів США повідомляло, що 29 вересня 2022 року біля узбережжя окупованого Криму російський винищувач ледь не збив британський літак-розвідник.

Тодішній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес розповів про інцидент Палаті громад у жовтні, заявивши, що два російські винищувачі Су-27 перехопили RC-135 в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, літаючи "нерозважливо", причому один літак наблизився до британського літака на відстань до 15 футів (5 метрів).

Пізніше стало відомо, що російський пілот намагався збити літак-розвідник Королівських ВПС Британії над Чорним морем і випустив дві ракети, вважаючи, що отримав дозвіл поцілити у борт, хоча офіційно Москва і Лондон озвучували іншу версію події.