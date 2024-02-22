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АНАЛІТИКА

Перший пацієнт Neuralink може керувати комп’ютерною мишею за допомогою мислення

11:52 22.02.2024 |

Новини IT

 

Ілон Маск повідомив про успішні результати Neuralink - першої трансплантації мозкового чіпа у людину.

Під час аудіочату на платформі Spaces Маск розкрив деякі подробиці щодо першого пацієнта, який отримав імплант від компанії. За словами Маска, пацієнт може керувати комп'ютерною мишею просто думаючи.

Відомо, що людина повністю одужала, а жодних негативних наслідків від процедури немає. Маск також поділився, що команда Neuralink працює над тим, щоб розширити можливості контролю за допомогою мислення, зокрема, збільшити кількість функцій, якими можна керувати.

Інформація про першого пацієнта Neuralink наразі обмежена. Видатний підприємець раніше зазначив, що компанія шукала добровольців, зокрема людей з інвалідністю, для участі в програмі.
За матеріалами: gagadget.com
 

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