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Голова Xbox: усі ігри Activision Blizzard, включно з Call of Duty, з'являться в каталозі Game Pass
09:59 22.02.2024 |
Не секрет, що корпорація Microsoft придбала Activision Blizzard насамперед для того, щоб додати ігри цієї компанії в сервіс Xbox Game Pass для залучення мільйонів нових передплатників.
Однак через затягнутий процес, численні судові тяганини, конфлікти з Sony та інші супутні проблеми багато експертів засумнівалися, що Microsoft піде на те, щоб надавати дешевий доступ до таких проєктів, як Call of Duty, замість того, щоб продавати їх по $70 і хоча б частково компенсувати витрачені 70 мільярдів доларів.
Голова Xbox Філ Спенсер (Phil Spencer) дав велике інтерв'ю журналісту Стівену Тотілло (Stephen Totilo), в якому вкотре підтвердив тверду позицію щодо додавання ігор до каталогу Game Pass.
Спенсер наголосив, що всі ігри Activision Blizzard, включно з Call of Duty, з часом з'являться в Xbox Game Pass, а нові ігри будуть доступні в сервісі в день релізу:
"Наша мета - зробити повне портфоліо ігор ZeniMax, Activision Blizzard та Xbox Game Studios доступним у Game Pass, включно з новинками в день релізу".
В інтерв'ю було порушено й тему випуску фізичних копій ігор.
Спенсер заявив, що хоча випуск дисків стає дедалі менш прибутковим, оскільки більшість геймерів уже перейшла на цифрові покупки, Microsoft не планує відмовлятися від цієї практики. На думку голови Xbox, ігрові консолі є останнім актуальним видом споживчої техніки з дисковими приводами, але й ця тенденція навряд чи триватиме довго. Але доки є дисководи - будуть і диски від Microsoft.
Нагадаємо, першою грою Activision Blizzard в Game Pass стане Diablo IV, вона буде доступна передплатникам сервісу з 28 березня.
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