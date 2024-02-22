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АНАЛІТИКА

Signal зберігатиме номер телефону в таємниці, а ім’я користувача можна змінити

22:50 21.02.2024 |

Новини IT

Signal зберігатиме номер телефону в таємниці, а ім’я користувача можна змінити

 

Месенджер Signal відомий своїми налаштуваннями, пов'язаними з конфіденційністю, попри те, що до цього не було змоги повністю приховати власний номер телефону. Проте зараз Signal оголосив, що можна буде створити унікальне ім'я користувача (не плутати з ім'ям вашого профілю), яким буде змога поділитися з іншими за допомогою посилання або QR-коду - без потреби розкривати свій номер.

Унікальне ім'я користувача можна буде змінювати так часто, як захочеться, але воно повинно містити дві або більше цифр в кінці, як частина зусиль Signal по боротьбі зі спуфінгом.

 

Для реєстрації в Signal все одно знадобиться номер телефону, але з новими налаштуваннями за замовчуванням номер більше не буде видимим для всіх. Також з'явиться нова опція, яка не дасть змогу знайти користувача за номером. Для цього їм потрібно буде мати точне унікальне ім'я користувача. Іншими словами, люди, які вже мають номер, не обов'язково знатимуть, що користувач також зареєстрований у Signal.

Як і у випадку з будь-якою новою функцією, спамери та шахраї з часом знайдуть спосіб зловживати іменами користувачів, оскільки ви не зможете миттєво перевірити їхні номери, передає Engadget. Варто бути пильними, особливо, якщо далекі знайомі просять позичити грошей, як мінімум запитайте в них щось таке, що відомо лише вам двом.
За матеріалами: ITC.ua
 

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