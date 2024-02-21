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АНАЛІТИКА

Мільярдер Безос завершив продаж 50 млн акцій Amazon на 8,5 мільярдів доларів

10:52 21.02.2024 |

Новини IT

 

Мільярдер Джефф Безос днями продав ще 14 мільйонів акцій Amazon.com Inc. на суму близько 2,4 млрд дол, завершивши лише за девʼять торгових днів свій план з продажу до 50 млн акцій компанії.

Про це пише Bloomberg.

Остання транзакція, в результаті якої загальна сума виплат Безоса склала 8,5 млрд дол, відбулася протягом трьох торгових днів. До цього третя найбагатша людина у світі не продавала акції компаній з 2021 року.

За даними Bloomberg Billionaires Index, наразі статки Безоса становлять 191,3 мільярда доларів.

Безос, який заснував Amazon і володіє компанією з дослідження космосу Blue Origin і Washington Post, не розкрив планів щодо доходів. 2 листопада він оголосив, що переїжджає до Маямі з регіону Сіетла.

У 2022 році штат Вашингтон запровадив 7% податку на приріст капіталу - чого немає у Флориді - це означає, що переїзд Безоса, ймовірно, заощадить йому сотні мільйонів доларів на податках.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Amazon
 

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