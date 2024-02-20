Google випустила модель ШІ Gemini 1.5 Pro, що перевершує конкурентів

Компанія Google представила нову модель штучного інтелекту Gemini 1.5 Pro, яка, за заявою технічних спеціалістів, демонструє кращі результати порівняно з конкуруючими розробками в низці еталонних тестів.

Gemini 1.5 Pro належить до класу мультимодальних моделей, здатних працювати з текстом, зображеннями, аудіо та відео. Згідно з опублікованими Google даними, нова модель показує майже ідеальні результати в завданнях пошуку інформації за довгими текстами обсягом до 10 млн токенів.





Для порівняння: наявні моделі, такі як Claude 2.1 і GPT-4 Turbo, можуть обробляти контексти обсягом лише 200 000 і 128 000 токенів відповідно.

Крім того, Gemini 1.5 Pro продемонструвала видатні можливості в аналізі довгих текстів, обробці відео великої тривалості, розпізнаванні мови та інших областях. Наприклад, модель здатна проаналізувати 45-хвилинний фільм і відповісти на конкретний запит про його зміст.





Поки що Gemini 1.5 Pro доступна розробникам у тестовому режимі через хмарні сервіси Google. Незабаром компанія обіцяє представити модель для широкого використання з обмеженням контекстного вікна в 128 000 токенів.