OpenAI дозволить співробітникам продати акції компанії на 86 мільярдів доларів - Bloomberg

OpenAI завершила угоду, яка дозволяє співробітникам продавати частки в компанії. Тендерна пропозиція оцінює стартап у сфері штучного інтелекту у 86 млрд дол.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Тендерна оцінка робить OpenAI одним з найдорожчих стартапів в історії людства.

Thrive Capital, венчурна фірма на чолі з Джошем Кушнером, очолить угоду.

Розпродаж акцій планувався е у 2023 році, але був відкладений після того, як у листопаді рада директорів OpenAI відсторонила від посади головного виконавчого директора Сема Альтмана.

З того часу компанія повернула Альтмана і знаходиться в процесі призначення нової ради директорів.

На додаток до тендерної пропозиції, OpenAI також обговорювала залучення нового фінансування, яке може оцінити компанію в ще більшу суму - понад 100 млрд дол.