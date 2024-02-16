OpenAI представила Sora - модель ШІ для перетворення тексту у відео

Компанія OpenAI анонсувала нову модель генерації відео під назвою Sora, яка може створювати реалістичні та фантазійні ролики довжиною до хвилини за текстовим описом.

За словами OpenAI, Sora створює складні багатофігурні сцени, точно розташовує об'єкти та персонажів у кадрі. Модель також здатна генерувати різні типи рухів.

Розробники відзначили здатність ШІ деталізувати фон, окремі предмети та персонажів. Ба більше, вона може генерувати обличчя героїв із яскравими та різноманітними емоціями.

OpenAI стверджує, що їхня модель має певне "розуміння" фізичних законів реального світу. Однак іноді виникають складнощі під час створення складних сцен і причинно-наслідкових зв'язків.





Крім синтезу відео "з нуля", Sora може допрацьовувати та розширювати вже наявні відеозаписи. Вона здатна заповнювати пропущені кадри в послідовності зображень.

Наразі Sora доступна тільки "червоним командам", які оцінюють модель на предмет потенційної шкоди та ризиків. OpenAI також відкрила доступ деяким візуальним художникам, дизайнерам і режисерам, щоб отримати зворотний зв'язок.