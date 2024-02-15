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АНАЛІТИКА

Суд частково задовольнив позов до OpenAI про порушення авторських прав

12:48 15.02.2024 |

Новини IT

 

Федеральний суд США ухвалив рішення за позовом групи авторів, серед яких комедіантка Сара Сільверман (Sarah Silverman), проти OpenAI. Компанію звинувачували в незаконному використанні творів для навчання моделей штучного інтелекту.

Згідно з постановою судді Араселі Мартінес-Ольгін (Araceli Martínez-Olguín), частину претензій відхилено - зокрема з приводу недбалості та порушення закону про авторське право в цифрову епоху (DMCA). Однак суд прийняв до розгляду звинувачення в недобросовісній конкуренції.

Основний позов залишився недоторканим. У ньому стверджується, що OpenAI безпосередньо порушила авторські права, навчивши ШІ мільйонам книг без дозволу.

Позивачі можуть до 13 березня внести уточнення в позовну заяву. Таким чином, судовий процес у справі буде продовжено в скороченому вигляді без частини початкових претензій.

Рішення суду у справі Сільверман проти OpenAI схоже на результат аналогічного розгляду проти компанії Meta в листопаді 2022 року. Юридична система США поки що не виробила остаточної позиції щодо правомірності використання захищених творів для навчання ШІ.
За матеріалами: gagadget.com
 

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