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ШІ Google Gemini став доступним на iOS і Android не лише в США
10:03 15.02.2024 |
Штучний інтелект Gemini від Google став доступним на iOS і Android за межами США.
Про це повідомив керівник напряму Gemini Джек Кравчик у соцмережі Х.
Він зазначив, що мобільний доступ до англомовної версії ШІ-сервісу, який офіційно називається Bard, почав поширюватися на інші країни через спеціальний застосунок для користувачів Android або через кнопку у застосунку Google на iOS.
Розгортання займе кілька днів.
На черзі очікується підтримка японської та корейської мов, а також інших мов і країн.
За матеріалами:
Економічна правда
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