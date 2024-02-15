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ШІ Google Gemini став доступним на iOS і Android не лише в США

10:03 15.02.2024 |

Новини IT

 

Штучний інтелект Gemini від Google став доступним на iOS і Android за межами США.

Про це повідомив керівник напряму Gemini Джек Кравчик у соцмережі Х.

Він зазначив, що мобільний доступ до англомовної версії ШІ-сервісу, який офіційно називається Bard, почав поширюватися на інші країни через спеціальний застосунок для користувачів Android або через кнопку у застосунку Google на iOS.

Розгортання займе кілька днів.

На черзі очікується підтримка японської та корейської мов, а також інших мов і країн.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Google
 

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