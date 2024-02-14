Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ChatGPT отримає персоналізовану пам'ять для запам'ятовування користувачів та їхніх уподобань

17:13 14.02.2024 |

Новини IT

 

Компанія OpenAI анонсувала впровадження нової функції "пам'яті" в ChatGPT, яка дасть йому змогу запам'ятовувати інформацію про користувачів та їхні вподобання.

Згідно з повідомленням у блозі OpenAI, пам'ять ChatGPT працюватиме двома способами. По-перше, користувачі зможуть явно вказувати боту, яку інформацію про себе запам'ятати: професію, хобі, вподобання в їжі та інше. По-друге, чат-бот зможе автоматично фіксувати деталі з діалогів у міру спілкування.

За допомогою нової функції OpenAI хоче зробити спілкування з ChatGPT більш комфортним і персональним. Наприклад, GPT-застосунок для читання книжок зможе запам'ятовувати, які твори користувач уже прочитав і яким жанрам віддає перевагу.

ChatGPT отримає персоналізовану пам&apos;ять для запам&apos;ятовування користувачів та їхніх уподобань

 

За замовчуванням функція пам'яті буде ввімкнена для всіх користувачів. При цьому OpenAI запевняє, що контролює, які саме дані запам'ятовує ChatGPT, щоб не допустити витоку конфіденційної інформації.

Також користувачі зможуть самостійно керувати та видаляти збережені відомості про себе, а також листуватися в режимі "тимчасового чату" без збереження даних.

Нові функції вже доступні в тестовому режимі для невеликої кількості користувачів ChatGPT.
За матеріалами: gagadget.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,1264
  0,2313
 0,61
EUR
 1
 41,1212
  0,3120
 0,76

Курс обміну валют на сьогодні, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,9804  0,17 0,44 38,5121  0,15 0,40
EUR 40,8525  0,06 0,14 41,6275  0,07 0,18

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0900  0,23 0,61 38,1100  0,21 0,57
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес