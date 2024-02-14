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ChatGPT отримає персоналізовану пам'ять для запам'ятовування користувачів та їхніх уподобань
17:13 14.02.2024 |
Компанія OpenAI анонсувала впровадження нової функції "пам'яті" в ChatGPT, яка дасть йому змогу запам'ятовувати інформацію про користувачів та їхні вподобання.
Згідно з повідомленням у блозі OpenAI, пам'ять ChatGPT працюватиме двома способами. По-перше, користувачі зможуть явно вказувати боту, яку інформацію про себе запам'ятати: професію, хобі, вподобання в їжі та інше. По-друге, чат-бот зможе автоматично фіксувати деталі з діалогів у міру спілкування.
За допомогою нової функції OpenAI хоче зробити спілкування з ChatGPT більш комфортним і персональним. Наприклад, GPT-застосунок для читання книжок зможе запам'ятовувати, які твори користувач уже прочитав і яким жанрам віддає перевагу.
За замовчуванням функція пам'яті буде ввімкнена для всіх користувачів. При цьому OpenAI запевняє, що контролює, які саме дані запам'ятовує ChatGPT, щоб не допустити витоку конфіденційної інформації.
Також користувачі зможуть самостійно керувати та видаляти збережені відомості про себе, а також листуватися в режимі "тимчасового чату" без збереження даних.
Нові функції вже доступні в тестовому режимі для невеликої кількості користувачів ChatGPT.
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