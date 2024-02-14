Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Патентне бюро США не надаватиме патенти штучному інтелекту

14:14 14.02.2024 |

Новини IT

 

Відомство США з патентів і торгових марок (USPTO) стверджує, що системи штучного інтелекту не можуть бути названі винахідниками, але люди можуть використовувати інструменти ШІ в процесі створення запатентованих винаходів і повинні розкривати інформацію, якщо вони це роблять.

Агентство опублікувало своє останнє керівництво після серії «слухань» для збору відгуків громадськості, передає The Verge. У ньому зазначено, що, хоча системи ШІ та інші «нефізичні особи» не можуть бути вказані як винахідники в патентних заявках, «використання системи ШІ фізичною особою не позбавляє фізичну особу права вважатися винахідником». Люди, які реєструють патенти, повинні повідомляти, чи використовували вони ШІ в процесі винаходу, так само як USPTO просить всіх заявників перерахувати всю істотну інформацію, необхідну для прийняття рішення.

Однак для того, щоб мати можливість зареєструвати патент, людина, яка використовує ШІ, повинна зробити значний внесок у розробку концепції винаходу. Людина, яка просто просить ШІ-систему створити щось і спостерігає за цим, не стає винахідником, йдеться у звіті. Відомство зазначає, що людина, яка просто ставить проблему перед ШІ-системою не може претендувати на отримання патенту.

Однак значний внесок може бути продемонстрований тим, як людина будує підказку з огляду на конкретну проблему, щоб отримати конкретне рішення від системи штучного інтелекту.

- зазначають у USPTO.

Відомство також зазначає, що «підтримання "інтелектуального домінування" над системою штучного інтелекту саме по собі не робить людину винахідником» - тож просто нагляд або володіння штучним інтелектом, який створює речі, не означає, що можна подати заявку на патент на них.

У 2020 році USPTO постановило, що лише «природні люди» можуть подавати заявки на патенти після того, як відхилило петицію дослідника Стівена Талера. Талер додав створену ним систему штучного інтелекту DABUS як винахідника до патентної заявки. Суд США підтримав рішення патентного бюро. Інший федеральний суд постановив, що на ШІ-системи не можуть поширюватися авторські права, після того, як Талер подав окрему заявку на зображення, створене штучним інтелектом.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,1264
  0,2313
 0,61
EUR
 1
 41,1212
  0,3120
 0,76

Курс обміну валют на сьогодні, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,9804  0,17 0,44 38,5121  0,15 0,40
EUR 40,8525  0,06 0,14 41,6275  0,07 0,18

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0900  0,23 0,61 38,1100  0,21 0,57
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес