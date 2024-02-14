Нейромережі використовували для виробництва фальшивих посвідчень особи, щоб пройти верифікацію на криптобіржах

Шахраї можуть використовувати штучний інтелект для створення підроблених паспортів і водійських посвідчень, які успішно проходять перевірку KYC (Know Your Customer) на популярних криптобіржах.

Закритий нині сайт OnlyFake пропонував створення реалістичних зображень підроблених посвідчень особи за допомогою нейромереж лише за $15. Під час експерименту журналісти розмістили замовлення на створення фальшивих водійських прав Каліфорнії з використанням справжньої фотографії, але вигаданих імені та адреси.

Отримане зображення мало дуже правдоподібний вигляд. Воно містило знімок документа, який нібито лежав на килимі. Журналісти стверджують, що підробка змогла пройти онлайн-верифікацію на криптовалютній платформі OKX.

Експерти побоюються, що такі технології можуть використовуватися для створення фейкових акаунтів у соціальних мережах і на фінансових платформах, а також для крадіжки персональних даних реальних людей.

Хоча OnlyFake уже закрито, аналогічні сервіси можуть з'являтися і надалі на тлі прогресу в галузі генеративного ШІ.