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Нейромережі використовували для виробництва фальшивих посвідчень особи, щоб пройти верифікацію на криптобіржах
12:57 14.02.2024 |
Шахраї можуть використовувати штучний інтелект для створення підроблених паспортів і водійських посвідчень, які успішно проходять перевірку KYC (Know Your Customer) на популярних криптобіржах.
Закритий нині сайт OnlyFake пропонував створення реалістичних зображень підроблених посвідчень особи за допомогою нейромереж лише за $15. Під час експерименту журналісти розмістили замовлення на створення фальшивих водійських прав Каліфорнії з використанням справжньої фотографії, але вигаданих імені та адреси.
Отримане зображення мало дуже правдоподібний вигляд. Воно містило знімок документа, який нібито лежав на килимі. Журналісти стверджують, що підробка змогла пройти онлайн-верифікацію на криптовалютній платформі OKX.
Експерти побоюються, що такі технології можуть використовуватися для створення фейкових акаунтів у соціальних мережах і на фінансових платформах, а також для крадіжки персональних даних реальних людей.
Хоча OnlyFake уже закрито, аналогічні сервіси можуть з'являтися і надалі на тлі прогресу в галузі генеративного ШІ.
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