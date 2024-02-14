Meta дозволить відключати політичний контент в Instagram і Threads

Керівник Instagram Адам Моссері оголосив, що Meta припинить активно рекомендувати політичний контент користувачам на платформах Instagram та Threads.

Це зміна, яка стосуватиметься алгоритмів рекомендацій для користувачів і відобразиться в Instagram's Reels і Explore, а також в застосунку Threads. Термін "політичний контент" охоплюватиме теми, пов'язані з урядом, виборами та соціальними питаннями. Meta незадоволена набутим статусом нелінійності і динамікою цього визначення, тому планує залучити зовнішніх експертів і спільноти для його поліпшення.

Проте користувачі, які хочуть бачити політичний контент, матимуть можливість активувати його в налаштуваннях. Таким чином, Meta намагається зберегти можливість вибору для користувачів, з одного боку, і перешкодити обговоренню контенту, вважаючи його проблематичним, з іншого.