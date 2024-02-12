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Стів Джобс
Техкомпанії скоротили 34 тисячі робочих місць із початку року через ставку на ШІ
16:21 12.02.2024 |
Технологічні компанії з початку року у зв'язку зі ставкою на розвиток штучного інтелекту з початку року вже скоротили 34 тисячі робочих місць.
Про це пише Financial Times.
Зазначається, що компанії перерозподіляють ресурси, щоб інвестувати в нові сфери, такі як ШІ.
Такі компанії, як Microsoft, Snap, eBay і PayPal скоротили сотні і тисячі робочих місць з початку січня, свідчать дані сайту Layoffs.fyi, який відстежує відтік кадрів в індустрії.
Загалом цього року 138 технологічних компаній звільнили персонал.
"Ці втрати менші, ніж на початку 2023 року, коли великі технологічні групи, зокрема Meta, Amazon та Microsoft, скоротили штати після бурхливого періоду надмірного інвестування під час пандемії. За даними Layoffs.fyi, у 2023 році в технологічному секторі було скорочено 263 тисячі робочих місць.
Аналітики кажуть, що остання хвиля звільнень свідчить про те, що компанії перерозподіляють свої ресурси, щоб інвестувати в нові сфери, такі як генеративний штучний інтелект, а також демонструють акціонерам, що вони продовжують приділяти увагу дисципліні витрат", - пише FT.
Технологічні компанії оцінювали свій штат і дійшли висновку, що "у нас купа мертвого дерева. І якби у нас була більш чітка організація, ми могли б зробити більше", - прокоментував аналітик Jefferies Брент Тілл.
"Звільнення триватимуть і далі, і ситуація може погіршитися. Це стало заразним", - додав він.
За словами доцента кафедри менеджменту Колумбійської бізнес-школи Деніела Кеума, компанії переоцінюють пріоритетні напрямки для інвестицій і скорочують посади в дорогих, але непрофільних підрозділах, як, наприклад, стримінгова платформа Twitch компанії Amazon, яка цього року втратила сотні робочих місць.
"Ми повинні стати більш ефективними, депріоритизувавши деякі з існуючих речей, але ми також повинні інвестувати в деякі нові", - заявив цього місяця генеральний директор Spotify Деніел Ек.
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