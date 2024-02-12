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OpenAI розробляє ШІ, який зможе керувати пристроями для автоматизації завдань
15:59 12.02.2024 |
Компанія OpenAI, підтримувана Microsoft, працює над створенням агентського програмного забезпечення, яке виконуватиме складні завдання, керуючи пристроями користувачів.
За даними ЗМІ, це ПЗ зможе автоматично збирати відкриті дані про компанії, складати маршрути, бронювати авіаквитки та виконувати інші веб-завдання.
Такі "агенти" обіцяють виконувати особисті та робочі доручення за командою людини без необхідності в пильному контролі.
Раніше компанія випустила чат-бот ChatGPT, який завдяки своїм можливостям генерування тексту швидко завоював популярність.
В OpenAI поки що не прокоментували цю інформацію. Розробка агентського ПЗ може стати черговим кроком компанії до створення більш "розумних" систем штучного інтелекту.
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