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АНАЛІТИКА

Google приєдналася до коаліції з верифікації АІ-контенту

13:54 12.02.2024 |

Новини IT

 

Компанія Google приєдналася до Коаліції з підтвердження оригінальності та автентичності контенту (C2PA) - групи технологічних і медіакомпаній, включно з Adobe, Intel та Microsoft, які розробляють спосіб маркування контенту, створеного або зміненого за допомогою штучного інтелекту.

Google використовуватиме розроблений Adobe інструмент Content Credentials, що дає змогу додавати до ШІ-контенту спеціальний символ "CR", який вказує на час, місце і спосіб редагування. Цей символ виконуватиме функцію метаданих, які підтверджують, що зображення, відео, аудіо або документ відредагували за допомогою ШІ.

За словами віце-президента Google з питань довіри та безпеки Лорі Річардсона (Laurie Richardson), ініціатива є частиною відповідального підходу компанії до розробки ШІ. Вона покликана підвищити прозорість цифрового контенту і допомогти користувачам ухвалювати зваженіші рішення.

У C2PA також входять новинні ЗМІ на кшталт The New York Times і BBC, а виробники фототехніки, наприклад Canon, уже починають вбудовувати інструмент Content Credentials у свої пристрої. На думку експертів, ця система маркування допоможе боротися з поширенням дезінформації та фейкових новин.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Google
 

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