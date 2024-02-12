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Інженери Apple впевнені, що Vision Pro може знадобитися 4 покоління, щоб досягти «ідеальної форми»
13:06 12.02.2024 |
Члени команди, що працює над гарнітурою Apple, вважають, що попереду ще багато роботи, перш ніж пристрій можна буде вважати достатньо вдосконаленим для повсякденного життя. А точніше, розробники прогнозують, що компанії може знадобитися чотири послідовних покоління пристрою, щоб досягти "ідеальної форми".
Що саме вони мають на увазі під "ідеальною формою" - незрозуміло. Але, за відгуками користувачів, гарнітура занадто важка і громіздка для тривалого використання. Також вони скаржаться на поганий час автономної роботи, недостатню кількість спеціалізованих застосунків і переважання помилок у VisionOS.
Якщо Apple вирішить ці проблеми, Марк Гурман вважає, що Vision Pro в кінцевому підсумку може замінити iPad. А поки що, "щоб зробити гарнітуру повноцінною заміною iPad, якою вона здатна бути, знадобляться деякі оновлення обладнання, безліч оновлень програмного забезпечення і набагато краща підтримка з боку розробників застосунків і виробників контенту", - додає Гурман. "До того часу Vision Pro - це, по суті, прототип, за привілей протестувати який потрібно заплатити Apple".
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