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АНАЛІТИКА

Інженери Apple впевнені, що Vision Pro може знадобитися 4 покоління, щоб досягти «ідеальної форми»

13:06 12.02.2024 |

Новини IT

 
У новому інформаційному бюлетені Power On Марк Гурман (Mark Gurman) з Bloomberg поділився новою інформацією про гарнітуру Apple Vision Pro. Як виявилося, самі співробітники компанії кажуть, що нинішня модель недосконала.

Члени команди, що працює над гарнітурою Apple, вважають, що попереду ще багато роботи, перш ніж пристрій можна буде вважати достатньо вдосконаленим для повсякденного життя. А точніше, розробники прогнозують, що компанії може знадобитися чотири послідовних покоління пристрою, щоб досягти "ідеальної форми".

Що саме вони мають на увазі під "ідеальною формою" - незрозуміло. Але, за відгуками користувачів, гарнітура занадто важка і громіздка для тривалого використання. Також вони скаржаться на поганий час автономної роботи, недостатню кількість спеціалізованих застосунків і переважання помилок у VisionOS.

Якщо Apple вирішить ці проблеми, Марк Гурман вважає, що Vision Pro в кінцевому підсумку може замінити iPad. А поки що, "щоб зробити гарнітуру повноцінною заміною iPad, якою вона здатна бути, знадобляться деякі оновлення обладнання, безліч оновлень програмного забезпечення і набагато краща підтримка з боку розробників застосунків і виробників контенту", - додає Гурман. "До того часу Vision Pro - це, по суті, прототип, за привілей протестувати який потрібно заплатити Apple".
За матеріалами: gagadget.com
 

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