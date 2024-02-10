Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Глава OpenAI ведет переговоры о привлечении $5-7 трлн на проект в области ИИ-чипов - СМИ

23:49 09.02.2024 |

Новини IT

 

Главный исполнительный директор американского технологического стартапа OpenAI Сэм Альтман ведет переговоры с инвесторами о финансировании проекта, который может потребовать $5-7 трлн, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Проект в числе прочего предполагает наращивание мировых мощностей по производству чипов и их потенциала для работы с искусственным интеллектом (ИИ). OpenAI - разработчик популярного ИИ-чатбота ChatGPT.

Диалог с инвесторами, включая правительство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), направлен на устранение ограничений для роста бизнеса компании, таких как дефицит дорогих ИИ-чипов для обучения больших языковых моделей, которые лежат в основе ChatGPT и других ИИ-инструментов, отмечает американская газета.

Для сравнения: план президента США Джо Байдена по расширению производства чипов в стране предусматривает гораздо более скромное финансирование - $52 млрд.

Между тем расчетная годовая выручка OpenAI (доходы за предшествующий месяц, умноженные на 12) в декабре 2023 года достигла $2 млрд, сообщает Financial Times со ссылкой на знакомые с финансами стартапа источники.

При этом, по их данным, компания полагает, что в 2025 году показатель может вырасти более чем вдвое.

По данным технологического издания The Information, в октябре расчетная годовая выручка OpenAI составляла $1,3 млрд.

OpenAI появилась в 2015 году как некоммерческая исследовательская ИИ-лаборатория, а в 2020 году открыла бизнес-подразделение, после чего стала коммерческим гигантом, пишет FT.

Компания может стать одной из немногих в Кремниевой долине, кто в первые десять лет существования отчитался о выручке в $1 млрд, отмечает британская газета. В частности, к таким компаниям относятся Google и Meta.

В ноябре прошлого года сообщалось, что крупные инвесторы OpenAI в рамках планируемой продажи акций ее сотрудниками рассчитывают на оценку компании на уровне $86 млрд.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,6234
  0,0527
 0,14
EUR
 1
 40,5129
  0,1000
 0,25

Курс обміну валют на вчора, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5580  0,01 0,03 38,0440  0,01 0,04
EUR 40,5400  0,00 0,01 41,2696  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5700  0,01 0,01 37,6000  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес