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Google Assistant тепер працює на базі Gemini — поки лише для мобільних пристроїв

22:42 09.02.2024 |

Новини IT

 

Торік Google додала свою останню велику мовну модель в чатбот Bard (і навіть планує його відповідно перейменувати), а нині інтегрує Gemini у свого віртуального помічника.

Оновлений Google Assistant, як повідомляється, розумітиме текст, зображення та звук. Можна, до прикладу, завантажити фото рослини й помічник надасть рекомендації щодо її догляду тощо.

Викликати його можна як і раніше - за допомогою натискання клавіші живлення чи запиту «Hey Google» (залежно від пристрою).

«Ви можете створити підпис на основі згенерованого зображення чи дізнатись додаткову інформацію про статтю, яку читаєте», - каже Сіссі Сяо, віцепрезидент Google Assistant

Як і Bard, Assistant може генерувати текст чи зображення на запит. Водночас у налаштуваннях генеративні функції можна з легкістю вимкнути й повернутись до старої версії помічника.

Безплатний помічник на базі Gemini використовує менш потужну Gemini Pro, тоді як Gemini Ultra доступна у передплаті Gemini Advanced, яка є частиною нової передплати Google One AI Premium за ціною $20 на місяць. Тариф надає 2 ТБ пам'яті, а в найближчому майбутньому - функції Gemini у Gmail, Google Docs, Google Slides, Google Sheets тощо.

Google Assistant на базі Gemini доступний англійською мовою відсьогодні в США, і з наступного тижня пошириться на деякі інші країни.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Google
 

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